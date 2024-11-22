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勞動部霸凌案引發外界關注，財經網美胡采蘋也在臉書上有感而發直指，「不可能是她一個人的問題，她是受到包庇，各種管道都把問題壓下來」，最終發生憾事。並強調像謝宜容這樣的事件，一拖再拖，不能容忍，總統都出來道歉，她還能發律師函跟全國人民戰下去，無法想像此人有能多囂張，現在民怨沸騰，若不能清查到底「必將動搖國本」。勞動部勞發署北分署39歲吳姓員工疑似不堪長期職場霸凌輕生，消息一出輿論炸鍋，勞動部長何佩珊20日宣布請辭，行政院長卓榮泰、總統賴清德也先後道歉，而被控霸凌的分屬長謝宜容也在20日發出聲明道歉，但仍強調自己與吳姓員工輕生無關。對此，胡采蘋發文表示，自己過去也曾用過兩面人主管，在自己面前極盡能事愛護下屬，然而私下暴虐，對人苛刻，半夜也會打電話恐嚇部屬。當第一個人離職時沒多想，但到第三個人離職就知道這主管有問題。然而，在上位的人都知道，當你看到問題時，這個問題一定已經很大了，知道的時候不能第一時間處理，事情只會愈來愈不可收拾，若犧牲更多能幹同事，甚至發生不幸，「這就是我們自己的過錯」。胡采蘋指出，謝宜容這樣的事件，一拖再拖，不能容忍，總統都出來道歉了，謝宜容竟然還能發律師函跟全國人民戰下去，無法想像此人平時無人關注時能多囂張。並直言，「到底是誰包庇此人，現在民怨沸騰，如果不能清查到底，必將動搖國本」。胡采蘋表示，部屬生前一定窮盡一切求助管道，謝宜容的問題不可能是她一個人的問題，她是受到包庇，各種管道都把問題壓下來，最終發生憾事。同時提到近來發生的事件，從鄭文燦涉貪到陳啟昱貪污落跑，又或是財政部抽獎舞弊，甚至是謝宜容霸凌事件，顯示這非單一個案，請總統嚴懲相關人，依法懲處全面清查公務體系這幾年囂張靠勢的「謝宜容們」。胡采蘋最後點名民進黨籍新北市議員李宇翔，因他的揭發才獲得社會大眾重視，「這樣一個議員，主動揭露執政體系的問題，他要面對多大的心理壓力才能持續做這件事情，同事的壓力、選民的壓力，但是他仍然決定做對的事情，這才是應該要被鼓勵的人」。