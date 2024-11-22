超噁！新竹市頭前溪左岸河濱公園是民眾休閒遊憩熱門景點，但有民眾發現，近來被當成「野戰地點」，甚至上演「六腳獸」，將使用過的保險套留在公園石椅上。新竹市議員曾資程21日到公園慢跑，發現保險套還留在原地，黏在石椅上，他批環保署新聞敏感度差，觀感不好。
曾資程說，媒體報導頭前溪左岸出現「六腳獸」，用過的保險套還隨地丟，如此駭人聽聞的事件，引起多數市民的熱議和恐慌，他在行程空檔時間前往慢跑，赫然發現事發地點的保險套尚未清除，還留在大理石椅上。
曾資程說，家長陳情表示頭前溪左岸，已經是市民大小朋友喜歡前往遊憩的景點，擔心發生這種事件會不會有治安疑慮，同時在開放空間進行限制級的行為，萬一被前往遊憩的小朋友撞見，恐會影響身心發展。
曾資程呼籲在開放空間進行私密行為的民眾自制，以免觸法且造成他人困擾與恐慌，也會要求市警局加強巡邏。另外負責左岸維護的環保局，新聞敏感度稍嫌不足，媒體報導後還讓保險套留在現場，觀感實在不好。
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曾資程說，家長陳情表示頭前溪左岸，已經是市民大小朋友喜歡前往遊憩的景點，擔心發生這種事件會不會有治安疑慮，同時在開放空間進行限制級的行為，萬一被前往遊憩的小朋友撞見，恐會影響身心發展。
曾資程呼籲在開放空間進行私密行為的民眾自制，以免觸法且造成他人困擾與恐慌，也會要求市警局加強巡邏。另外負責左岸維護的環保局，新聞敏感度稍嫌不足，媒體報導後還讓保險套留在現場，觀感實在不好。