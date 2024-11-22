我是廣告 請繼續往下閱讀

▲交通大隊特別將微電車掛牌的宣導影片，分製成泰語、越南語、菲律賓語、印尼語和英語等五國語言版本，以期讓第一線外勤同仁實地宣導。（圖／高市交通大隊提供）

▲高市警局交通大隊大隊長黃元民再次扮演投資老師，推出泰語、越南語、菲律賓語、印尼語與英語等五種國際語言版本，提醒用路人騎乘微電車注意事項。（圖／高市交通大隊提供）

因應微型電動二輪車11/30掛牌上路正式實施，高市警局交通大隊繼由大隊長黃元民扮演投資老師，提醒用路人騎乘微電車注意事項後。考量本國外籍移工騎乘微型電動二輪車通勤者眾，市警局特別委請專業老師翻譯配音，推出泰語、越南語、菲律賓語、印尼語與英語等五種國際語言版本，以期針對來台打工或定居生活的外籍朋友，也能跟上法規正式實施的腳步。微型電動二輪車使用簡單無需另外考照，購買成本相對經濟低廉，因此深獲許多來台外籍人士親睞，選擇作為日常通勤交通工具的首選。交通大隊特別將微電車掛牌的宣導影片，分製成泰語、越南語、菲律賓語、印尼語和英語等五國語言版本，以期讓第一線外勤同仁，方便透過社群傳播媒體，以及外籍人士工作、生活休憩經常聚集處所的實地宣導，讓外籍朋友們也能夠即時與確實地掌握微電車新法正式實施後的相關規定，進而與國人一起提升整體守法意識，減少因語言障礙或錯信口耳相傳訊息，所造成的違規與事故。高市警交通警察大隊表示，微電車已成為許多民眾日常通勤的交通工具，請所有國人及外籍朋友們，使用微型電動二輪車時務必遵守相關規定，共同維護良好交通秩序，營造安全和諧的用路環境，以及城市安定宜居的生活品質。