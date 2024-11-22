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世界棒球12強賽中華隊今（22）日進行複賽第2戰，與棒球強權美國隊交手，「台灣隊長」陳傑憲維持火燙手感，擔任先發第2棒，在首局首打席就擊出安打，將個人連續敲安場次推進到6場，締造中華隊的隊史新紀錄，但3局遭觸身球擊中右腳，在苦撐快2局後提前退場，中職聯盟也回報最新傷情，指右腳有腫脹情況。繼前場3安猛打賞的表現後，陳傑憲在首打席就敲出安打，目前包含預賽4戰以及複賽2戰都有敲安，已經連續6場比賽敲安，超越林智勝、王柏融等人，締造中華隊的隊史新紀錄。比賽進入3局上，美國隊先發投手格羅茨（Zac Grotz）一顆失控的卡特球，直接打在陳傑憲的右腳，當下表情相當猙獰，最終忍痛繼續奮戰，但撐了快2局被教練團換下場休息，由邱智呈替補上陣守左外野，陳晨威移防中外野。根據中華職棒聯盟最新消息，「陳傑憲選手稍早因觸身球擊中腳部，經防護員初步治療，腳掌側邊仍有不適，教練讓選手先下場休息，經超音波檢查後有些瘀腫狀況，中華隊隨隊醫師將持續觀察。」