2024世界棒球12強賽「超級循環賽」進入白熱化，今（22）日上演「台美大戰」，中華隊憑藉明快的調度和全隊的投打發揮，暫時3:2領先美國隊，有機會奪下複賽階段首勝。
投手群調度精準，後援成關鍵
中華隊的先發投手陳柏清開局穩健，壓制美國隊前三局未得分。總教練曾豪駒在比賽過程中靈活調度，採取「後援車輪戰」，後援上場的王志煊與莊昕諺成功化解危機，將美國隊打線的火力限制在兩分。投手群的穩定表現，讓中華隊得以保持領先。
打線甦醒，關鍵局數掌控比賽
在前一場對委內瑞拉的比賽中，中華隊因進攻乏力被完封。本場比賽，打線終於甦醒，扭轉頹勢。第三局雖未能攻下分數，但打線多次形成威脅，成功累積壓力。
關鍵來自於第四局的攻勢，後段棒次林家正與張政禹的接連長打打破僵局，陳晨威追加三壘安打，幫助球隊一口氣拿下兩分。第五局，潘傑楷補上一發陽春全壘打，將比分拉開至3:1，讓中華隊保持領先。
打線微調奏效，「神調度」成亮點
曾豪駒在本場比賽對打線進行調整，朱育賢因狀態低迷未列先發，由潘傑楷接替一壘手位置，吉力吉撈·鞏冠擔任第四棒指定打擊，而張政禹頂替三壘手，成為關鍵角色。張政禹不僅打破連續12局未得分的僵局，更以穩定守備鞏固球隊優勢。這一調整引發網友刷屏，「張政禹對不起」、「龍貓（曾豪駒）對不起」的留言成為賽後熱議。
林昱珉的調度考量：期待對日本或決賽登板
王牌投手林昱珉受到投1休4的限制，在對委內瑞拉和美國的比賽中均未登板，他可能在對日本的最後一場超級循環賽中先發，或被安排在冠、季軍戰中擔任先發。如何在關鍵戰役中調度這位左投主力，將是總教練曾豪駒的重要課題。
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中華隊的先發投手陳柏清開局穩健，壓制美國隊前三局未得分。總教練曾豪駒在比賽過程中靈活調度，採取「後援車輪戰」，後援上場的王志煊與莊昕諺成功化解危機，將美國隊打線的火力限制在兩分。投手群的穩定表現，讓中華隊得以保持領先。
打線甦醒，關鍵局數掌控比賽
在前一場對委內瑞拉的比賽中，中華隊因進攻乏力被完封。本場比賽，打線終於甦醒，扭轉頹勢。第三局雖未能攻下分數，但打線多次形成威脅，成功累積壓力。
關鍵來自於第四局的攻勢，後段棒次林家正與張政禹的接連長打打破僵局，陳晨威追加三壘安打，幫助球隊一口氣拿下兩分。第五局，潘傑楷補上一發陽春全壘打，將比分拉開至3:1，讓中華隊保持領先。
打線微調奏效，「神調度」成亮點
曾豪駒在本場比賽對打線進行調整，朱育賢因狀態低迷未列先發，由潘傑楷接替一壘手位置，吉力吉撈·鞏冠擔任第四棒指定打擊，而張政禹頂替三壘手，成為關鍵角色。張政禹不僅打破連續12局未得分的僵局，更以穩定守備鞏固球隊優勢。這一調整引發網友刷屏，「張政禹對不起」、「龍貓（曾豪駒）對不起」的留言成為賽後熱議。
林昱珉的調度考量：期待對日本或決賽登板
王牌投手林昱珉受到投1休4的限制，在對委內瑞拉和美國的比賽中均未登板，他可能在對日本的最後一場超級循環賽中先發，或被安排在冠、季軍戰中擔任先發。如何在關鍵戰役中調度這位左投主力，將是總教練曾豪駒的重要課題。