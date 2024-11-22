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▲世界棒球12強中華隊今（22）日對上美國，先發投手派出左投陳柏清。（圖／記者葉政勳攝）

▲世界棒球12強台美大戰，捕手林家正終結連15打數無安打的低潮。（圖／記者葉政勳攝）

▲世界棒球12強賽，台灣對決美國，3局下面對滿壘危機，江國豪飆出三振化解危機。（圖／記者葉政勳攝）

2024世界棒球12強賽「超級循環賽」進入白熱化，今（22）日上演「台美大戰」，中華隊憑藉明快的調度和全隊的投打發揮，暫時3:2領先美國隊，有機會奪下複賽階段首勝。中華隊的先發投手陳柏清開局穩健，壓制美國隊前三局未得分。總教練曾豪駒在比賽過程中靈活調度，採取「後援車輪戰」，後援上場的王志煊與莊昕諺成功化解危機，將美國隊打線的火力限制在兩分。投手群的穩定表現，讓中華隊得以保持領先。在前一場對委內瑞拉的比賽中，中華隊因進攻乏力被完封。本場比賽，打線終於甦醒，扭轉頹勢。第三局雖未能攻下分數，但打線多次形成威脅，成功累積壓力。曾豪駒在本場比賽對打線進行調整，朱育賢因狀態低迷未列先發，王牌投手林昱珉受到投1休4的限制，在對委內瑞拉和美國的比賽中均未登板，他可能在對日本的最後一場超級循環賽中先發，或被安排在冠、季軍戰中擔任先發。如何在關鍵戰役中調度這位左投主力，將是總教練曾豪駒的重要課題。