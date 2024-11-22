韓國一年一度的音樂圈盛事MAMA頒獎典禮（MAMA Awards）今（22）日正式登場，美國時間21日晚間7點開始在洛杉磯的頒獎典禮及一系列表演，今年3月才出道的女子團體ILLIT成功拿下年度最佳新人女團獎，成員們上台致詞時忍不住激動落淚，直呼大家都辛苦了。事實上，ILLIT剛出道時曲風、舞蹈都一度被質疑是抄襲師姐團NewJeans，好在ILLIT靠主打歌〈Magnetic〉的手指舞爆紅，闖出自己的一片天。
ILLIT奪最佳新人女團！台上致詞激動落淚
MAMA美國場頒獎典禮和表演項目穿插舉行，稍早ILLIT表演結束後，獲頒最佳新人女子團體獎，平均年齡18歲的5名少女情緒激動上台領獎，他們分別用韓文、日文、中文和粉絲致謝。接著，隊內最年長的20歲成員YUNAH（盧玧我）代為發言，她哽咽的說：「能夠站上我們從練習生時期就夢想的MAMA舞台，展示我們的表演，對我們來說已經是莫大的榮幸了」。
YUNAH邊哭邊感謝MAMA頒給她們的獎項，並喜極而泣地說：「我想起我們還在準備出道時努力的那段日子，想對一起辛苦練習的成員們說聲，大家真的辛苦了」。隨後幾人也深深對台下鞠躬才拿著獎盃離開舞台。
ILLIT大跳TWICE〈Heart Shaker〉！粉色舞台超青春
ILLIT今天在MAMA舞台上一連帶來3首歌曲表演，分別是出道主打歌〈Magnetic〉加上新歌〈Cherish(My Love)〉的組曲舞台，還有以小舞台劇形式登場的TWICE熱門歌曲〈Heart Shaker〉，5人充滿活力又青春的舞台表現，讓台下粉絲尖叫聲連連。台灣粉絲看了也紛紛留言，「恭喜寶寶們，實至名歸」、「5女娃真的辛苦了」、「聽到ILLIT我直接開心到起飛，哭慘了我」。
而今日的表演團體除了ILLIT外，還包含JYP、KATSEYE、RIIZE、TWS、YOUNG POSSE、安德森帕克，紅毯、典禮主持人分別是Eric Nam、朴寶劍；最佳新人男子團體獎由同樣今年才出道的TWS拿下，全球最受歡迎男團則是RIIZE獲得。稍早頒獎典禮正式結束，今日台灣時間下午3點在大阪將緊接著舉行第2場頒獎典禮，大咖來賓包含IVE、火星人布魯諾（Bruno Mars）、Rosé，要粉絲拭目以待。
🔴MAMA日本場頒獎典禮「直播資訊」看這邊：
典禮日期：2024年11月22日（星期五）
星光大道：15：00（台灣時間）
頒獎典禮：17：00（台灣時間）
舉行地點：日本大阪京瓷巨蛋
收看平台：
MyVideo（台灣／要付費）
Mnet K-POP YouTube（全球／免費）
Mnet TV YouTube（全球／免費）
M2 YouTube（全球／免費）
KCON official YouTube（全球／免費）
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MAMA美國場頒獎典禮和表演項目穿插舉行，稍早ILLIT表演結束後，獲頒最佳新人女子團體獎，平均年齡18歲的5名少女情緒激動上台領獎，他們分別用韓文、日文、中文和粉絲致謝。接著，隊內最年長的20歲成員YUNAH（盧玧我）代為發言，她哽咽的說：「能夠站上我們從練習生時期就夢想的MAMA舞台，展示我們的表演，對我們來說已經是莫大的榮幸了」。
YUNAH邊哭邊感謝MAMA頒給她們的獎項，並喜極而泣地說：「我想起我們還在準備出道時努力的那段日子，想對一起辛苦練習的成員們說聲，大家真的辛苦了」。隨後幾人也深深對台下鞠躬才拿著獎盃離開舞台。
ILLIT大跳TWICE〈Heart Shaker〉！粉色舞台超青春
ILLIT今天在MAMA舞台上一連帶來3首歌曲表演，分別是出道主打歌〈Magnetic〉加上新歌〈Cherish(My Love)〉的組曲舞台，還有以小舞台劇形式登場的TWICE熱門歌曲〈Heart Shaker〉，5人充滿活力又青春的舞台表現，讓台下粉絲尖叫聲連連。台灣粉絲看了也紛紛留言，「恭喜寶寶們，實至名歸」、「5女娃真的辛苦了」、「聽到ILLIT我直接開心到起飛，哭慘了我」。
而今日的表演團體除了ILLIT外，還包含JYP、KATSEYE、RIIZE、TWS、YOUNG POSSE、安德森帕克，紅毯、典禮主持人分別是Eric Nam、朴寶劍；最佳新人男子團體獎由同樣今年才出道的TWS拿下，全球最受歡迎男團則是RIIZE獲得。稍早頒獎典禮正式結束，今日台灣時間下午3點在大阪將緊接著舉行第2場頒獎典禮，大咖來賓包含IVE、火星人布魯諾（Bruno Mars）、Rosé，要粉絲拭目以待。
🔴MAMA日本場頒獎典禮「直播資訊」看這邊：
典禮日期：2024年11月22日（星期五）
星光大道：15：00（台灣時間）
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舉行地點：日本大阪京瓷巨蛋
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