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▲陳妍希有張萬年幼態臉。（圖／陳妍希小紅書）

▲▼陳妍希全素顏吃飯被民眾拍下。（圖／圈美伢微博）

41歲陳妍希13年前以國片《那些年，我們一起追的女孩》一舉成名，晉升一線演員，有「國民初戀」、「馬尾女神」美名，不過近年和陳曉的婚姻頻頻被唱衰，直到日前被拍到戴婚戒逛街，流言才稍稍平息。陳妍希近日又被目擊獨自外出，看似完全沒上妝，加上鏡頭遠拍的關係，模樣被形容「好可怕」。有網友在北京某餐館巧遇陳妍希本人，偷拍的影片中，她中長髮披肩，圍著大圍巾，素著一張臉，身旁坐著好友、大陸明星夫妻付辛博、穎兒，陳妍希不時專注地聽著大家閒聊，並點頭附和，未施脂粉的她，瞬間減齡至少10歲，乍看之下說是中學生一點也不誇張，顯見其天生麗質、保養功力一流。然而，掌鏡者在遠處拉進鏡頭拍攝陳妍希，導致女神的甜美長相、精緻五官變得有些模糊，一雙電眼變得無神，膚色也有些慘白，甚至喪失原本的明星味，比較像一般用餐的食客。網友的評價呈現兩極化，有人讚美：「看起來狀態不錯啊」、「還像個女大學生」、「真是凍齡女神，時間在她臉上好像靜止了！羨慕這樣的娃娃臉」、「你別說陳曉眼光還是滿好，陳妍希這張臉原相機拍出來這狀態的只有20多（歲），她娃娃臉是真的扛老！」另有網友看傻眼，批評：「請給藝術工作者一些私人空間」、「這個角度好可怕」、「這不是偶遇，這是偷拍」、「看完不笑算我輸」、「我怎麼感覺她已經看到鏡頭了！」