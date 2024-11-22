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▲中華隊12強賽今（22）日出戰美國隊，在得分時鏡頭不斷照到中華隊球員高舉一顆骰子。（圖/記者葉政勳攝）

▲球迷送給中華隊球員郭俊麟一顆客製化骰子，本來只有2面6點，工作人員把它改成6面6點，希望中華隊場場比賽都能「骰到6（最佳表現）」。（圖/記者葉政勳攝）

▲郭俊麟這次12強賽替補進國家隊，談到2017年經典賽在國際賽繳出慘痛戰役，所以也希望這次場場比賽都期望自己能「骰到6」。（圖/記者葉政勳攝）

2024世界棒球12強賽複賽日前正式開打，中華隊今（22）日出戰第二場比賽，對上勁敵美國隊，中華隊一連串在前幾局都有打擊攻勢但沒得分，終於在4局上林家正、張政禹、陳晨威安打串聯之後突破僵局，拿下2分；隨後中華隊在5局上潘傑楷擊出陽春砲；7局上中華隊江坤宇、岳東華接連安打共5分打點等，中華隊以8比2贏得比賽。然而看直播的觀眾就發現，有觀眾在社群媒體「Threads」貼文指出「一日球迷不懂就問Threads，中華隊打美國真的好精彩，打線根本發威猛攻，貼文曝光後，不少內行球迷紛紛回應、「郭俊麟球迷送給他的骰子，中華隊直接把它帶到東京巨蛋內，希望大家每場比賽都能骰到6，指最佳表現，蠻有趣的！」事實上，骰子的意思就是，，而中華隊在打美國隊時高舉的這顆骰子，，中華隊便把這顆6面6點的骰子帶進日本東京巨蛋比賽現場，也是另類的吉祥物！郭俊麟這次12強賽替補進國家隊，談到2017年經典賽在國際賽繳出慘痛戰役，所以也希望這次場場比賽都期望自己能「骰到6」。