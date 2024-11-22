2024世界棒球12強賽複賽日前正式開打，中華隊今（22）日出戰第二場比賽，對上勁敵美國隊，中華隊一連串在前幾局都有打擊攻勢但沒得分，終於在4局上林家正、張政禹、陳晨威安打串聯之後突破僵局，拿下2分；隨後中華隊在5局上潘傑楷擊出陽春砲；7局上中華隊江坤宇、岳東華接連安打共5分打點等，中華隊以8比2贏得比賽。然而看直播的觀眾就發現，中華隊在得分時，都會一起高舉一顆骰子，讓人好奇這有什麼特別的涵義，引起熱烈討論。
有觀眾在社群媒體「Threads」貼文指出「一日球迷不懂就問Threads，中華隊打美國真的好精彩，打線根本發威猛攻，但不知道大家有沒有看到得分的時候，中華隊球員都會一起拿一顆骰子在那裡歡呼，有人知道骰子的用途還是代表什麼嗎？」
貼文曝光後，不少內行球迷紛紛回應「這個是球迷送給郭俊麟的骰子哈哈哈哈，希望中華隊每天表現都能骰到6（最佳表現）」、「預賽球員都比出6的手勢拍照，象徵希望全方位都能骰到6，就是最佳表現的意思」、「郭俊麟球迷送給他的骰子，中華隊直接把它帶到東京巨蛋內，希望大家每場比賽都能骰到6，指最佳表現，蠻有趣的！」
中華隊吉祥物骰子含義曝光！工作人員超瘋6面都改成6點
事實上，骰子的意思就是，一個球員如果表現起伏不定，就會被形容像是骰子一樣，「每次搖出來的都是不一樣的結果」，所以會期盼可以骰到6，意指最佳表現，而中華隊在打美國隊時高舉的這顆骰子，是郭俊麟到東京時，球迷送給他的特製骰子，希望他的表現能夠一直骰到6。
而該顆骰子原本只有2顆6點，不過中華隊工作人員更瘋，直接把6面都改成6點，所以像是一點本來只有一顆紅點，硬是被貼上5顆黑點變成6點，相當的逗趣，中華隊便把這顆6面6點的骰子帶進日本東京巨蛋比賽現場，也是另類的吉祥物！
郭俊麟這次12強賽替補進國家隊，談到2017年經典賽在國際賽繳出慘痛戰役，所以也希望這次場場比賽都期望自己能「骰到6」。總教練曾豪駒曾透露，「這個手勢就是希望這次團隊成績，投手、打擊各方面都能骰到6！」中華隊今天與美國戰役奪超級循環賽首勝，還有晉級冠亞軍戰希望，明天晚上將對陣地主日本，請大家一起幫中華隊集氣加油！
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貼文曝光後，不少內行球迷紛紛回應「這個是球迷送給郭俊麟的骰子哈哈哈哈，希望中華隊每天表現都能骰到6（最佳表現）」、「預賽球員都比出6的手勢拍照，象徵希望全方位都能骰到6，就是最佳表現的意思」、「郭俊麟球迷送給他的骰子，中華隊直接把它帶到東京巨蛋內，希望大家每場比賽都能骰到6，指最佳表現，蠻有趣的！」
中華隊吉祥物骰子含義曝光！工作人員超瘋6面都改成6點
事實上，骰子的意思就是，一個球員如果表現起伏不定，就會被形容像是骰子一樣，「每次搖出來的都是不一樣的結果」，所以會期盼可以骰到6，意指最佳表現，而中華隊在打美國隊時高舉的這顆骰子，是郭俊麟到東京時，球迷送給他的特製骰子，希望他的表現能夠一直骰到6。
而該顆骰子原本只有2顆6點，不過中華隊工作人員更瘋，直接把6面都改成6點，所以像是一點本來只有一顆紅點，硬是被貼上5顆黑點變成6點，相當的逗趣，中華隊便把這顆6面6點的骰子帶進日本東京巨蛋比賽現場，也是另類的吉祥物！
郭俊麟這次12強賽替補進國家隊，談到2017年經典賽在國際賽繳出慘痛戰役，所以也希望這次場場比賽都期望自己能「骰到6」。總教練曾豪駒曾透露，「這個手勢就是希望這次團隊成績，投手、打擊各方面都能骰到6！」中華隊今天與美國戰役奪超級循環賽首勝，還有晉級冠亞軍戰希望，明天晚上將對陣地主日本，請大家一起幫中華隊集氣加油！
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