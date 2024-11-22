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2024年世界棒球12強賽，今（21日）中華隊在超級循環賽第二戰迎戰勁敵美國隊，全隊打線大爆發，整場掃出14支安打，包括潘傑楷陽春轟出全壘打，不僅先發9人全員安打，替補上陣的邱智呈也有安打演出，終場以8：2痛宰美國，繼2003年世界盃棒球賽以來首度在成棒賽事擊敗美國，拿下睽違21年的對戰首勝；同時單場狂灌8分，也差點改寫三大國際賽（奧運、12強、經典賽）對戰美國最多得分紀錄。根據對戰數據顯示，從1972年世界盃開始，；中華隊從2005年開始，已吞下對戰6連敗，前一次擊敗美國要追溯到2003年的世界盃。另外，根據國際棒壘總會提供的對戰數據，自2011年以來，中華隊在各級國際賽事（包括U12、U15、U18及成棒等級賽事）對美國的總戰績為6勝16敗。然而，若僅計算成棒等級賽事，包括經典賽、12強賽及世界盃等，中華隊對戰美國一勝難求。今日中華隊這場勝利，更是近21年來首次在成棒賽事擊敗這支傳統強權。2019年第二屆12強賽，中華隊在超級循環賽以2：3惜敗美國；再往前回溯至2011年世界盃棒球賽，中華隊以1：15大比分敗北。中華隊長期在成棒等級賽事難以突破美國，而今日這場比賽不僅為中華隊扭轉不勝的宿命，也為本屆賽事晉級冠軍賽之路打下一劑強心針。此戰中華隊投打發揮俱佳，打線火力大爆發，吉力吉撈、潘傑楷、江坤宇和林家正皆敲出雙安且帶有打點，陳晨威、林立和岳東華也分別貢獻1分打點，其中以游擊手江坤宇表現最為亮眼，在7局掃出清壘的三壘安打，一口氣灌進3分打點，為本場比賽奠定勝基，成為中華隊贏球功臣之一。