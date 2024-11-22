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▲讓團體最終氣憤地把調查報告丟向行政院大門。（圖／記者鍾泓良攝影）

▲針對團體3大訴求，行政院是否有具體答覆，或是有提出修法版本？羅瑞卿（圖右）則是三緘其口，甚至說自己無法「代表行政院去說要不要。」（圖／記者鍾泓良攝影）

勞發署北分署公務員輕生事件，引發各部會連環爆出霸凌案，讓行政院長卓榮泰下令一週內全部徹查職場霸凌。公部門基層團體今（22）日到行政院表達訴求，指今年已經有17位公職基層職災死亡，要求將公務員納入《職業安全衛生法》，才真正落實保障。今日出席團體包括台灣公務革新力量聯盟、台灣警察工作權益推動會、消防員工作權益促進會、台灣書記官工會、全國代理暨代課教師產業工會。根據團體統計，今年共有17位公職基層職災死亡，其中包括警察、消防員、書記官，以及最近輕生的勞發署吳姓資訊分析師。團體今日表達3大訴求，包括公務員納入《職安法》保障，職業安全不應分公私部門；職場霸凌法制化，比照性騷擾防治加強定義職場霸凌，增加外部申訴管道，以及開放公務員組工會，讓能夠參與調查，避免失衡。台灣公務革新力量聯盟理事長洪瑞壕表示，卓榮泰下令一週內徹查，反問這一週究竟有多少人願意站出來，因為自己身為曾在衛福部遭霸凌的受害者，「我很抱歉，我當時很怯懦，我沒有辦法站出來就是對抗職場霸凌。」他指出，交給政府機關自行調查也不具有任何效果，否則勞動部調查報告就不會出現「目的良善」，只能說「通往地獄的道路，充滿了善意」，與其自行寫報告，不如聽聽基層公務員建議。消防員工作權益促進協會副理事長鄭少書直言，公務員有《公務人員安全及衛生防護辦法》，其中有內容與《職安法》雷同，唯獨沒有抄到罰則，「大家應該都知道法律沒有罰則就是垃圾，我們不需要一個垃圾來做公務員的職安保障！」面對團體訴求，行政院由行政院綜合業務處副處長羅瑞卿代表回覆。他表示，對於有公務員因此離世感到不捨，強調院長昨日已經提出三個要求，包括個案盡速審查，制度法規面改善，並要求機關首長自我要求，大家訴求都會忠實跟長官呈現。但是針對團體3大訴求，行政院是否有具體答覆，或是有提出修法版本？羅瑞卿則是三緘其口，甚至說自己無法「代表行政院去說要不要」。此舉讓團體大為不滿，嗆屏東明揚大火迄今超過1年時間，當時就訴求公務員納入《職安法》、開放公務員組工會，到現在還在研議，也沒有提出修法版本；最終雙方不歡而散，行政院也並未接收團體訴求書，讓團體最終氣憤地把調查報告丟向行政院大門。