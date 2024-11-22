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▲輝人今年將首度到台中演出，陪伴粉絲跨年。（圖／台中市政府提供）

▲告五人將在今年的台中跨年晚會上壓軸登場。（圖／台中市政府提供）

台中跨年晚會主辦單位在今（23）日公布第一波豪華卡司，邀請台灣及韓國當紅歌手參與演出。來自韓國女團MAMAMOO的輝人、告五人都將登台。這也是輝人第一次降臨台中演出，她預告將率領10人舞群來台，並特別準備獻給台中的彩蛋歌曲；而告五人則將獨家把迎新年的珍貴時段留給中部粉絲，經典與新歌齊發。消息一出，粉絲紛紛熱烈討論：「光這兩組陣容就夠強大，台中又贏了！」 5個直播平台的資訊也一次公開。韓國人氣女團MAMAMOO成員輝人，今年完成亞洲、歐洲、美洲17個城市的巡演，其中台北及高雄的場次門票更是秒殺。輝人感謝台中邀約，並表示：「聽說水湳中央公園是台灣最大的戶外場地，可以容納數十萬人，非常期待與台灣粉絲一起迎接新年。」此外，她也透露將準備中文歌及特別驚喜：「粉絲們一定要來現場享受！」首度造訪台中，輝人特別期待在地美食，甚至俏皮表示：「聽說附近有逢甲夜市，大家看到我逛街記得來打招呼。」對於新年的期許，她希望2025年能成為充滿平安與幸福的美好一年，也送上對台灣粉絲的祝福：「祝大家身心健康、平安順利，讓我們一起迎接新年！」亞洲新天團告五人近期因演唱影集《影后》序曲〈從未見過的海〉再掀熱潮。此次他們將壓軸登台台中跨年晚會，直呼：「很榮幸能和大家一起迎接新年。」他們笑說為應對寒流多喝熱水和使用暖暖包，並期待為觀眾獻上限定歌曲與特別編排的歌單。他們也透露：「每次來台中都會衝燒肉店，這次希望能多享用當地美食。」被問到新專輯進度時，他們終於鬆口：「第四張專輯正在製作中，希望2025年能與粉絲見面，帶來新作品。」2025台中跨年晚會將於12月31日晚間7點在水湳公園登場，活動將持續6小時，超過18組藝人輪番登台飆唱。今年晚會將透過三立都會台、台視、TBC台中資訊台、高點綜合台、台灣大哥大MyVideo同步直播，陪伴觀眾迎接嶄新的2025年。