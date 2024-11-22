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▲周杰倫參加孩子運動會，沒想到其他家長完全沒認出這位天王。（圖／翻攝自微博）

▲周杰倫（右）與小小周（左）的長相幾乎一個模子刻出來，粉絲笑稱小小周有爸爸耍帥的影子。（圖／昆凌IG）

天王周杰倫（周董）即將於下月登上台北大巨蛋開唱，門票早前引發搶購熱潮，甚至有粉絲幽默發起「到下水道聽演唱會」的活動，然而，近期他在澳洲一場女兒就讀的學校運動會中，選擇戴上上衣的帽子低調融入人群，竟然沒有人發現巨星就在身旁。近日，有網友在「小紅書」上分享了周杰倫現身澳洲墨爾本某學校運動會的照片。只見他身穿棕色帽T、鴨舌帽搭配黑底白花寬褲，雖然造型低調卻依然吸睛。照片中，他站在場邊眺望遠方，似乎全神貫注地觀看女兒參賽，而周圍的家長則專注於比賽，完全沒發現這位天王級人物的存在。對於周杰倫默默現身支持愛女，有網友笑稱：「巨星也要參加孩子學校活動！」甚至戲稱周董是否會在孩子生日會上即興演唱，也有粉絲表示：「能夠和天王一起參加家長會是何等榮幸！」但現場似乎並未出現粉絲要求合影或打擾的情況。周杰倫與昆凌結婚9年，育有3名子女，包括大女兒Hathway、兒子Romeo與小女兒Jacinda。去年，有消息指出周杰倫與昆凌在澳洲居住一個月，為Hathway挑選合適的學校，最終選定當地知名的貴族學校，學費一年上看百萬台幣，顯見對子女教育的重視。據悉，該校距離昆凌父親的住處僅需45分鐘車程，方便家人互相照顧。此外，昆凌也多次被目擊陪伴孩子參加校內活動，周杰倫則更願意低調現身，專注於享受與家人共度的私人時光。