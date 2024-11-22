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現代人追求潮流與自我展現，身體穿環已成為一種時尚。然而，有些人在追求刺激的過程中，選擇在私密部位穿環，例如在男性生殖器上穿戴「屌環」。對此，顧家醫療診所總院長顧芳瑜醫師表示，在GG上穿環很可能造成尿道感染及排尿不順，也會影響性生活的品質，呼籲民眾還是不要輕易嘗試。顧芳瑜在粉專分享，曾遇過一些病人穿戴「屌環」，由於屌環是從尿道口穿入，當患者將屌環取下後，生殖器上會留下兩個洞，一個在前端，另一個則依穿環位置而定。顧芳瑜詢問病人這樣要如何排尿？病人表示尿液會從下方的洞噴出，也就是站在尿斗前時，必須將生殖器立起來，宛如新加坡的魚尾獅，才能讓尿液只從側邊的孔洞噴出。顧芳瑜就遇過一位約26歲的年輕病患，當初因為朋友慫恿加上自己也覺得新鮮，好奇之下穿了屌環。但發現上廁所都會亂噴，只好每次都坐著上廁所；性行為也不是很方便，每次都得取下來，後來乾脆不再戴。然而拿下後，每次站著上廁所還是得把GG立起來才好上，因為不想要這種排尿方式，求助醫師希望幫忙將洞補起來。顧芳瑜表示，由於屌環的洞通常很粗，約有小拇指般大小，因此修補難度較高，必須從包皮或其他部位切下一塊皮，將破洞補起，建議民眾最好還是不要穿屌環。顧芳瑜也呼籲，追求個人風格固然時髦，但身體健康還是首要。在進行任何身體改造之前，應充分了解潛在風險，並與專業醫師諮詢，避免造成難以挽回的後果。