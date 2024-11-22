我是廣告 請繼續往下閱讀

▲勞動部員工疑遭霸凌輕生，前桃園市議員王浩宇卻稱謝宜容是勞團支持的人。（圖／翻攝自王浩宇臉書）

勞動部勞發署北分署員工疑遭職場霸凌輕生亡，震驚社會，遭控霸凌員工的前勞發署長謝宜容20日晚間委由律師發出12點律師聲明道歉，但堅稱員工輕生與他的領導風格無關，同時駁斥近期外界對她的各項指控，引發輿論炸鍋。原本勞動部長何佩珊稱今（22）日會帶著謝宜容出面道歉，但在行政院今日證實何佩珊請辭獲准後，謝宜容才哽咽自拍影片鞠躬致歉，稱「我沒有保護好你們的孩子」。對此，前桃園市議員王浩宇表示，謝宜容才不是什麼陳菊的人，更不是什麼許銘春的愛將，她是勞運團體支持的，沒人敢得罪。謝宜容在YouTube上發出道歉影片，首先必須向輕生離開的同仁表達對不起，「我沒有及時發現及給予協助，非常對不起輕生離開的同仁」，第二要鄭重跟家屬抱歉，「對不起，我沒有保護好你們的孩子，一個活生生的孩子，在北分署工作，最後你們看到的是冷冰冰的遺體，對不起，我沒有保護好你們的孩子」；第三個要鄭重跟北分署曾經因為她的溝通模式、互動模式、情緒管理所造成的不安、擔心、害怕的同仁，鄭重道歉。2021年遭到罷免成功、失去桃園市議員資格的王浩宇在臉書表示，「勞工運動那掛人，對勞動部的影響力很大，部長不聽話，就會被弄下台。基本上謝分署長才不是什麼陳菊的人，更不是什麼許銘春的愛將，她是勞運團體支持的，沒人敢得罪。所以她背後的人是誰？其實去看看一下正在幫她的人，她第一時間陳情的立委，就會非常了解了。」對此，桃園市產業總工會秘書長林佳瑋痛批王浩宇，「是非可以這樣顛倒嗎？謝宜容是在許銘春任內被提拔成分署長，而許銘春就任期間長達2275天，是歷年來在職期間最長的勞動部長，不是許銘春要負責，變成勞團要負責？林家瑋也指出，「勞團沒有這麼厲害啦，有這麼厲害，還會讓一個砍七天假的人、罵林淑芬『你夠了沒』的人去當勞動部長喔。」