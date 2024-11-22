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台中市政府積極推動新住民照顧服務，打造友善多元文化城市，此次在內政部「112年度新住民照顧服務績效」十大考核面向，以保障就業權益及創新作為等六大面向獲中央考評滿分，榮獲「特優」最高殊榮。民政局長吳世瑋表示，中央肯定市府團隊的用心與努力，市府持續建構全面性照顧輔導服務，提供更貼近新住民需求的服務措施，打造台中成為友「移」之都。吳世瑋指出，此次評鑑台中市在醫療生育保健、保障就業權益、健全法令制度及強化新住民照顧輔導網路、落實觀念宣導、預算、創新作為等六大面項均獲中央考評滿分。其中在創新作為面向，更以多項新住民導向服務措施，獲得滿分10分的高度評價，像是鼓勵新住民突破職場性別刻板印象，學習非傳統領域的職場技能，開辦堆高機操作人員證照女性專班培訓，新住民報考及格率更突破7成，提升職場競爭力。此外，開辦新住民通譯人才養成班，期透過新住民通譯人員的養成，鼓勵投入公共通譯服務，營造友善移入人口環境。另，協助新住民創、就業，市府在東協廣場C棟二樓創新建置「台中跨境體驗示範基地」，規劃獨立辦公空間、co-working 共同工作空間、智慧體驗空間與多功能會議室租用，吸引新創或青創公司進駐，並設置新住民就業服務推廣專區單一窗口，由就業服務員每月提供一次駐點服務，提供新住民朋友求職推介、就業諮詢、關懷追蹤等服務協助就業。吳世瑋提到，台中市總人口數已超過285萬人，其中新住民人口逾6.4萬人，新住民服務事項涉及衛生、教育、就業、社會扶助等面向，市府透過成立「台中市新住民事務委員會」，由 12個局處單位及中央機關與新住民相關學者組成，並由市長盧秀燕擔任主任委員，致力建構全面性新住民照顧輔導服務，讓新住民朋友能在台中安居樂業，把台中當做自己的故鄉。此次評鑑獲中央評鑑「特優」最高殊榮，充分體現市府對新住民朋友的高度重視及支持。民政局表示，新住民為台中市社會、經濟及文化等面向，帶來多元城市風貌，市府持續推動各項新住民照顧服務措施，包括開設生活適應輔導班、新住民單一服務諮詢窗口、新住民職能前導班，並設置婦女及新住民培力平台、8處婦女及新住民培力中心，搭配34處新住民社區服務據點等，提供初入境關懷、法律諮詢、成長課程及資源評估等服務，同時透過節慶活動、家庭、團體及就業支持等方案，促進新住民適應在台生活，提升就業及經濟力，並期盼台中市民能從多方視角瞭解新住民文化，共同建構台中成為幸福宜(移)居好城市。