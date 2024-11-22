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勞發署北部分署長謝宜容神隱多日，終於出面道歉！謝宜容今（22）日針對疑似霸凌事件，上傳7分鐘的道歉影片，全程神色哀戚，看似要哭卻未流一滴淚，律師李怡貞發文表示，「要是我是謝宜容的律師至少把她罵到哭『演得這麼爛』、『演這什麼爛東西』，給我重來一百次。」謝宜容自拍道歉影片引發網友群情激憤，臉書粉專「女人大律師」列點指出，看完影片後想知道1. 眼淚在哪裡？2. 眼淚不好擠。3. 鱷魚的眼淚。4. 這影片如果律師看過還發出來，就真的好笑了。律師確認提油救火，果真是勞權代表律師。李怡貞說，「要是我是謝宜容的律師至少把謝宜容罵到哭『演的那麼爛』、『演這什麼爛東西』給我重來一百次，讓她崩潰後再照稿出演，還比較像一點。這是個大家來找碴遊戲的影片，請告訴我們幾分幾秒處有眼淚？」謝宜容道歉影片也引來網民也狂酸：「那這幾天是在嗆什麼？」、「不是演員還是別演」、「為什麼半夜不睡覺，一直Line下屬？」李怡貞也回覆網友留言表示，謝宜容面色滿滿便秘感，可以角逐「最尷尬演技獎」。