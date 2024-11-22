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投資人開始消化輝達財報消息，輝達雖然一度下跌逾4%，不過隨後立即走高收紅，美股四大指數昨（21）日也震盪走高、全數收紅，台積電ADR也上漲逾1%，也激勵台北股市今（22）日開盤上漲243.87點、來到22799.53點，盤中在權值股的走高下，最高來到23019.04點、成功站上23000點關卡，並且站上所有均線，終場則是上漲348.66點或1.55%，收在22904.32點，可惜月線得而復失，但成功站上10日線。此外，台股本周上漲161.55點或0.71%，周K拉出一根長下影線。大盤走高之際，中小型股也同步走強，櫃買指數開盤上漲0.37點、來到258.32點，成功站回10日線，隨後持續走高，最高一度來到260.44點，終場上漲1.63點或0.63%，收在259.58點，日K連2紅，並且站上10日均線。今日成交量排行棒前五名為：泰金寶-DR、神達、富喬、金寶、華航；成交值排行棒前五名為：台積電、神達、聯發科、鴻海、鴻準。權值股全數回神走高，權王台積電開盤上漲25元、來到1035元，午盤來到最高價1050元、上漲40元，終場上漲30元或2.97%，收在1040元，日K結束連2黑，成功站上10日線，月線得而復失，貢獻大盤指數就有243點，有將近7成的漲點都是來自台積電；鴻海開盤上漲3元、來到205.5元，最高一度來到207元、上漲4.5元，不過尾盤出現賣單調節，最後一盤爆出3337張賣單，終場收在最低價203元、上漲0.5元或0.25%，日K連7黑，貢獻大盤指數就有2點；聯發科開盤上漲15元、來到1280元，隨後一路走高，終場收在最高價1310元、上漲45元或3.56%，日K結束連2黑，成功站上所有均線，貢獻大盤指數就有22點。權值股的走高也激勵半導體股的走高，錼創科技-創亮燈漲停、來到139元，精材、同欣電上漲逾3%，京元電子、世芯-KY、光罩上漲逾2%，日月光投控、穎崴、濾能、采鈺、華邦電、東研信超、茂矽、長科上漲逾1%；熱度也擴散到設備族群，德律亮燈漲停、來到146元，昇益上漲逾7%，何椿、易發、亞翔、牧德上漲逾3%，穎漢、光罩、揚博、洋基工程、朋億*上漲逾2%。AI概念股也有漲勢，建準上漲逾6%，緯穎上漲逾4%，緯創、神達、嘉澤上漲逾3%，健策、京元電子、勤誠、世芯-KY、研華上漲逾2%。此外，車用股也有續強表現，正崴、巧欣、宇隆亮燈漲停，其中宇隆拉出第二根漲停板，聯嘉盤中數度攻上漲停，可惜漲停打開，終場上漲逾9%，華孚上漲逾4%，永新-KY、淳紳、台達電、光寶科、世德、德微、微熹、系統電、耿鼎上漲逾3%。此外，年底即將到來，集團作帳行情啟動，其中鴻海集團今日表現亮眼，元隆亮燈漲停來到14.05元，乙盛-KY、正達、新普上漲逾4%，GIS-KY上漲逾3%，瑞祺電通上漲逾2%。大同集團也有表現，大同、大世科上漲逾8%，菁英上漲逾6%，福華上漲逾3%。