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▲T-Shopping高鐵線上購推獨家組合高鐵x興波掛耳包+ HIDING iN月台杯組。（圖／台灣高鐵）

▲「興波咖啡超級棧」位於高鐵台南站3號出口處，重現Simple Kaffa 經典設計主軸。（圖／台灣高鐵）

台灣高鐵公司持續與本土優質品牌合作，繼2023年11月高鐵桃園站引進「興波咖啡超級棧」後，高鐵台南站也將於23日起正式引進興波咖啡！為慶祝台南站新店開幕，高鐵公司表示，23日起，旅客至高鐵台南站興波咖啡購買任一飲品，即可獲贈限量好禮；同時，「T-Shopping高鐵線上購」也特別推出高鐵獨家組合「高鐵x興波掛耳包+ HIDING iN月台杯組」，限量150組，每組售價2,000元，內含2盒（共12包）興波掛耳式咖啡包及1個源源鋼藝聯名HIDING iN飲料杯，另加贈高鐵標準車廂對號座半價乘車票兌換券2張，11/25上午11時起限量發售。此外，興波咖啡將為台南站推出限定創意咖啡「馬告芒果烏龍咖啡」，由曾經榮獲世界咖啡師冠軍的興波咖啡負責人吳則霖以及團隊為高鐵旅客獨家發想，以甜美芬芳的芒果泥、帶有熱帶水果香氣的衣索比亞日曬濃縮咖啡相互交織，揉合「不知春」烏龍茶的清新茶香，再妝點現磨馬告，增添一抹辛香檸檬尾韻。這款口感層次豐富、清爽怡人的咖啡，特別適合在南國的炎熱午後享用，誠摯邀請您親自前來高鐵台南站，品嚐這份專屬台灣高鐵的特調滋味！Simple Kaffa 興波咖啡曾獲選「世界最佳50咖啡館」（World’s Best Coffee Shop）與「亞洲最佳50咖啡館」（Asia’s Best Coffee Shop）雙冠軍，首次進軍南台灣即選擇落腳高鐵台南站，將精心為旅客提供嚴選手沖咖啡，為南部咖啡愛好者帶來嶄新的選擇。「興波咖啡超級棧」位於高鐵台南站3號出口處，延續高鐵桃園店的風格，打造近7米長的環狀高質感吧檯，吧檯採用花蓮來的墨綠色蛇紋石，呈現低調內斂的品牌氣質，引入車站外明亮寬敞的視覺感，巧妙地將車站與咖啡棧融為一體，讓整體空間宛如置身於森林裡長滿苔綠的石階，襯著微風感受心靈的平靜。開展品牌的整體視覺意象，重現Simple Kaffa 的經典「森林-無盡藏」設計主軸。台灣高鐵秉持「深耕在地」的企業精神，致力於為旅客提供高品質的運輸服務與更多元化的美好生活體驗。希望進駐高鐵台南站的「興波咖啡超級棧」，讓您無論是短暫的侯車時光，還是旅途中的每一刻，皆能輕鬆品味冠軍職人咖啡香氣，伴隨每段旅程的美好。未來，台灣高鐵將繼續發掘具有台灣特色與商業活力的品牌，透過異業合作，為旅客打造更多驚喜與感動。