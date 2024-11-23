台灣最強景點大洗牌了！今年許多人除了開始出國遊玩，也有很多民眾每逢週末、連休就會到外縣市走走，國旅景點也相對復甦不少，然而2024最新受到歡迎的景點又在哪個縣市呢？根據觀光署公布最新數據，位於彰化縣的「鹿港老街」今年前9月已經累計1355萬人次造訪，成為當前國旅最強景點，甚至擠下去年冠軍台中一中街、松山文創園區、安平小鎮等熱門景點。
2024最新國旅景點王者！彰化鹿港老街空降奪冠
根據觀光署今年1月至9月人潮統計，奪下最多人前往旅遊冠軍景點是位於彰化縣的「鹿港老街」，一共累計1355萬人朝聖；第二名則是嘉義市「文化路夜市」，前9月也有1198萬人次的好成績；第三名則是今年年初主辦台灣燈會的台南「安平小鎮」，累計人次也高達1188萬。
至於第三名至第十名，按照人潮數量依序為雲林縣「北港朝天宮（964萬人次）」、台北市「101（917萬人次）」、桃園市「老街溪沿岸步道（765萬人次）、雲林縣「北港武德宮（723萬人次）」、台北市「松山文創園區（704萬人次）」、台中市「一中商圈（691萬人次）」以及高雄市「駁二藝術特區（684萬人次）」。
2024國旅景點徹底大洗牌！逢甲夜市被擠到第20名去
從統計來看，這份榜單確實讓人感到意外，因為彰化鹿港小鎮今年才剛首度入列統計就直接空降冠軍不說，甚至在前9月的觀光人數，就已經超越2023年景點冠軍「台中一中街」的1018萬人，未來三個月統計再加上去，有望衝破1500萬大關，顯見相比2023來看，2024年國人外出其他縣市旅遊的意願提高不少。
而從前十名的榜單來看，和去年2023年前十名來看，根本呈現大洗牌的情況，去年冠軍的台中一中街，今年前9月硬生生被擠到第9名的位置，國父紀念館、林口三井Outlet、旗山老街、草悟道、逢甲夜市、南鯤鯓代天府本來都在前10名，全部都被擠到10名外，人氣夜市台中「逢甲夜市」更是從第9名跌到第20名去，雖然人潮依舊不滅，但卻也被其他景點給超車。
自然風景區已經不佔據國旅優勢！商圈性質景點崛起
靜宜大學觀光事業學系副教授黃正聰也分析這樣的排行狀況，表示今年第3季因為有部分景點少了春節人潮，因此排名往後退，彰化鹿港老街穩定每月都有100多萬人次到訪，因此在第三季從本來第三名一躍而上奪冠；安平小鎮則仍受惠今年舉辦台灣燈會因此暴增入列。
黃正聰提到，近幾年觀光人潮逐漸從自然風景區轉到商圈，主要是許多地方政府發現，商圈舉辦活動的效益比自然風景區還要好，隨著商圈活動的增加，也順應帶動觀光旅遊人數。
台灣最新景點霸主鹿港老街！人文特色、Google評價一次看
鹿港老街作為早期商貿的第一街，同時也是台灣第一個被指定的古蹟保存區，老街雖老但經營模式不老，至今仍然保存許多精美的古宅門第以及街屋，隨著發展成觀光老街，巷弄內也進駐了多采的店家，從百年歷史的傳統糕餅、麵茶、烏魚子等工藝商品，還有點心、美食、咖啡，甚至是各種文創商品、藝術中心、文史工作室甚至還有住宿等等，成為大朋友小朋友都適合開逛的一條老街區。
仔細看鹿港老街的Google評價，斬獲4.4顆星的高分，評論超過3.7萬則，遊客紛紛評價表示「走進鹿港老街，彷彿踏入了一段時光隧道，悠閒又心靜，完全見證歷史演變的過程」、「充滿古色古香的氛圍，老街上的紅磚道、閩南式建築、傳統工藝品，讓人彷彿時光倒流，小吃美食也是超多」、「超推鹿港老街，有吃有玩，又能陶冶性情！」、「充滿古色古香的木造建築，但與經營的方式落差很有趣、值得造訪漫步在巷弄間的好地方。」
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根據觀光署今年1月至9月人潮統計，奪下最多人前往旅遊冠軍景點是位於彰化縣的「鹿港老街」，一共累計1355萬人朝聖；第二名則是嘉義市「文化路夜市」，前9月也有1198萬人次的好成績；第三名則是今年年初主辦台灣燈會的台南「安平小鎮」，累計人次也高達1188萬。
至於第三名至第十名，按照人潮數量依序為雲林縣「北港朝天宮（964萬人次）」、台北市「101（917萬人次）」、桃園市「老街溪沿岸步道（765萬人次）、雲林縣「北港武德宮（723萬人次）」、台北市「松山文創園區（704萬人次）」、台中市「一中商圈（691萬人次）」以及高雄市「駁二藝術特區（684萬人次）」。
2024國旅景點徹底大洗牌！逢甲夜市被擠到第20名去
從統計來看，這份榜單確實讓人感到意外，因為彰化鹿港小鎮今年才剛首度入列統計就直接空降冠軍不說，甚至在前9月的觀光人數，就已經超越2023年景點冠軍「台中一中街」的1018萬人，未來三個月統計再加上去，有望衝破1500萬大關，顯見相比2023來看，2024年國人外出其他縣市旅遊的意願提高不少。
而從前十名的榜單來看，和去年2023年前十名來看，根本呈現大洗牌的情況，去年冠軍的台中一中街，今年前9月硬生生被擠到第9名的位置，國父紀念館、林口三井Outlet、旗山老街、草悟道、逢甲夜市、南鯤鯓代天府本來都在前10名，全部都被擠到10名外，人氣夜市台中「逢甲夜市」更是從第9名跌到第20名去，雖然人潮依舊不滅，但卻也被其他景點給超車。
自然風景區已經不佔據國旅優勢！商圈性質景點崛起
靜宜大學觀光事業學系副教授黃正聰也分析這樣的排行狀況，表示今年第3季因為有部分景點少了春節人潮，因此排名往後退，彰化鹿港老街穩定每月都有100多萬人次到訪，因此在第三季從本來第三名一躍而上奪冠；安平小鎮則仍受惠今年舉辦台灣燈會因此暴增入列。
黃正聰提到，近幾年觀光人潮逐漸從自然風景區轉到商圈，主要是許多地方政府發現，商圈舉辦活動的效益比自然風景區還要好，隨著商圈活動的增加，也順應帶動觀光旅遊人數。
台灣最新景點霸主鹿港老街！人文特色、Google評價一次看
鹿港老街作為早期商貿的第一街，同時也是台灣第一個被指定的古蹟保存區，老街雖老但經營模式不老，至今仍然保存許多精美的古宅門第以及街屋，隨著發展成觀光老街，巷弄內也進駐了多采的店家，從百年歷史的傳統糕餅、麵茶、烏魚子等工藝商品，還有點心、美食、咖啡，甚至是各種文創商品、藝術中心、文史工作室甚至還有住宿等等，成為大朋友小朋友都適合開逛的一條老街區。
仔細看鹿港老街的Google評價，斬獲4.4顆星的高分，評論超過3.7萬則，遊客紛紛評價表示「走進鹿港老街，彷彿踏入了一段時光隧道，悠閒又心靜，完全見證歷史演變的過程」、「充滿古色古香的氛圍，老街上的紅磚道、閩南式建築、傳統工藝品，讓人彷彿時光倒流，小吃美食也是超多」、「超推鹿港老街，有吃有玩，又能陶冶性情！」、「充滿古色古香的木造建築，但與經營的方式落差很有趣、值得造訪漫步在巷弄間的好地方。」