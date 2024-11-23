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▲古色古香的鹿港老街美食、古厝眾多，成為今年1月至9月最強旅遊景點，累計旅遊人次1355萬。（圖／彰化縣政府提供）

▲台中熱門景點「逢甲夜市」去年度是台灣排名第9的景點，今年前9月跌出10名外，甚至排在第20名。（圖／台中市政府提供）

▲商圈類型的景點在近幾年崛起，自然風景區景點被取而代之，伴隨地方政府活動都辦在商圈，也帶動觀光人潮。（圖/台北旅遊網）

▲鹿港老街作為早期商貿的第一街，老街雖老但經營模式不老，至今仍然保存許多精美的古宅門第以及街屋，且進駐了各式各樣的店家！（圖/彰化旅遊資訊網）

台灣最強景點大洗牌了！今年許多人除了開始出國遊玩，也有很多民眾每逢週末、連休就會到外縣市走走，國旅景點也相對復甦不少，然而2024最新受到歡迎的景點又在哪個縣市呢？根據觀光署今年1月至9月人潮統計，從統計來看，這份榜單確實讓人感到意外，，顯見相比2023來看，2024年國人外出其他縣市旅遊的意願提高不少。而從前十名的榜單來看，和去年2023年前十名來看，根本呈現大洗牌的情況，，雖然人潮依舊不滅，但卻也被其他景點給超車。靜宜大學觀光事業學系副教授黃正聰也分析這樣的排行狀況，表示今年第3季因為有部分景點少了春節人潮，因此排名往後退，；安平小鎮則仍受惠今年舉辦台灣燈會因此暴增入列。黃正聰提到，，從百年歷史的傳統糕餅、麵茶、烏魚子等工藝商品，還有點心、美食、咖啡，甚至是各種文創商品、藝術中心、文史工作室甚至還有住宿等等，成為大朋友小朋友都適合開逛的一條老街區。，遊客紛紛評價表示、「充滿古色古香的木造建築，但與經營的方式落差很有趣、值得造訪漫步在巷弄間的好地方。」