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世界棒球12強超級循環賽，中華隊今天出戰賽前同吞1敗的美國，雙方都要搶勝保有爭冠機會，張政禹今天再度先發守三壘，埋伏在第9棒，4局上夯出右外野長打，送回中華隊第1分，信守承諾，證明他「不是來這裡玩的！」張政禹今年季中因涉及德州撲克風波，遭中職禁賽、罰款，當初入選中華隊也出現質疑聲浪，預賽對澳洲敲出首安，可惜預賽最後一戰對古巴，迎來國家隊先發首秀，儘管未能再次擊出安打，但有美技守備獲得讚賞。談起入選國家隊後表情變得嚴肅，張政禹說，「因為渴望成功吧，不是因為別人，想要讓自己更專注去比賽。我很想要下場比賽，我想要讓教練看到，把最好的一面拿出來給教練團看，讓他們知道，其實我是很想下場，不是來這裡玩的，真的很努力，努力給教練團看。」今天張政禹先發守三壘，潘傑楷移先發守一壘，終於敲出個人先發首安，更是幫助中華隊打回本場第1分，並再次上演守備美技，屢屢攔截二、三游間可能導致失分的安打，幫助中華隊守護領先。