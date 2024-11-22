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▲世界棒球12強賽，台灣對決美國，7局上滿壘，江坤宇敲出中外野長打清壘，幫助中華隊擴大領先。（圖／記者葉政勳攝）

▲蔡阿嘎在飛東京的登機門前，鎖定台美大戰。（圖／蔡阿嘎IG）

▲蔡阿嘎和家人登機，無法關注台美大戰。（圖／蔡阿嘎IG）

中華隊19日飛往日本參加世界12強棒球錦標賽複賽，昨（21）日循環賽敗給委內瑞拉，今天上午對戰美國，力拚首勝，YouTuber祖師爺蔡阿嘎一家人在前往東京的候機時刻，剛好見證游擊手江坤宇敲出關鍵的清壘長打，不少民眾爆出歡呼聲，隔海替中華隊歡呼。蔡阿嘎和老婆二伯早早訂好22日飛往日本東京的機票，稍早，他在登機前於IG上傳限時動態，只見一群準備出國的旅客，站在電視牆前緊盯台美之戰的賽況，包括蔡阿嘎在內，當7局上第6棒 江坤宇一棒掃出中外野清壘三壘安打，岳東華接著再補上安打，單局5安狂攻下5分，幾乎在場所有人都發出歡呼、鼓掌聲，替中華隊的表現喝采。雖然目前中華隊以8:2比數大幅領先美國隊，但蔡阿嘎心繫台美之爭的賽果，又發動態表示，由於已經登上飛機，無法繼續觀看比賽，直呼「搭機搭機！不看了！不看了」，並透露開飛航模式，無奈地說：「沒得偷看了！」蔡阿嘎18日隨自己的樂團「七月半」登上台北大巨蛋，為中華隊與古巴隊比賽前進行暖場表演，搞笑對周杰倫喊話「承讓了杰倫，比你快一步唱進大巨蛋」，蔡的老婆二伯事後也在IG發文：「多麼幸運今天有這個機會可以在夢想的大巨蛋看著先森（先生）為了棒球演出，很開心可以這樣看著你圓夢了！就一起，幫中華隊加油！」此外，二伯說，她和蔡阿嘎要前往東京看12強複賽，為中華隊應援，透露上週晉級名單還沒出爐前，蔡阿嘎就已經約她去東京幫中華隊加油，二伯當時還很疑惑地說：「蛤？還沒確定（晉級4強）耶！」，蔡阿嘎笑回：「我相信中華隊！」於是夫妻倆很早便訂好機票、門票，連住宿都已經找好，後來才不用跟其他民眾搶飛往東京巨蛋的機位和票券。