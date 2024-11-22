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原國人出國半年可辦理停保，回國後可再復保，但今（2024）年底起將無法辦理停保。衛福部今（22）日將預告修改施行細則，12/23起國人無法辦理停保，不論身分及有無出國都要持續繳交保費。至於先前已經辦理停保者，則有過度條款，若已停保者不會追溯保費，待入國再復保。現行赴海外國人可使用健保停復保制度，出國超過半年就可以申請停保，若2年內入境，一入境就會復保，且要繳納保費3個月內才能停保，若2年內沒有入境就除籍辦理退保。不過，此規定卻引發爭議，有名女子長期在海外而辦理停保，但因短期回台探親遭健保署追討保費，提起行政訴訟敗訴後聲請釋憲。憲法法庭在2022年底判決，健保停復保雖未為現，但施行細則缺乏法律明確授權及法律保留原則，相關條文會判決公告2年後，也就是今年的12/23失效。據了解，衛福部已決定不修法，讓停復保制度廢除，並將於今日預告修改健保施行細則，刪除停復保相關條文，增訂過渡條款給12/23前已辦理停保的國人。據近5年來統計，停保人數約13.5萬人，目前有效停保人數21.3萬人。