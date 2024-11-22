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勞動發展署爆發職場霸凌，一名吳姓公務員疑似遭霸凌輕生，導致勞動部長何佩珊辭職下台。公務部門霸凌事件連環爆，北市府社會局也傳出疑似霸凌事件，有股長因無法控制情緒，只要對公文或報告不滿，就會對公務員大聲怒罵、咆哮，類似情形長達3年。對此，台北市長蔣萬安今（22）日表示，任何霸凌事件絕對不會寬貸縱容，北市府對於霸凌事件有完整處理的機制和程序，絕不護短。蔣萬安今日下午前往台北市議會進行市政總質詢，會前接受媒體訪問時，被問到社會局疑似也出現上司霸凌下屬的事件，蔣萬安直言，社會局有接獲回報，上周五接獲申訴以後，周一就啟動相關調查程序，並且在周二就與當事人約時間面談。蔣萬安強調，北市府對霸凌事件有完整處理的機制和程序，絕不護短寬貸縱容。媒體追問有議員爆料有更多霸凌案，會做系統性檢討嗎？蔣萬安強調，人事處都要求各機關進行了解，都有掌握和統計，一定照機制和程序來處理。