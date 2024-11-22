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▲比賽中段替補陳傑憲上場的邱智呈，本場比賽也有安打表現，同時這也是他在12強賽事中的首支安打。（圖／記者葉政勳攝）

▲四局上張政禹敲出一支右外野二壘安打帶有一分打點，開啟中華隊得分大門。（圖／記者葉政勳攝）

▲世界棒球12強賽，台灣對決美國，五局上潘傑楷敲出中外野陽春砲。（圖／記者葉政勳攝）

▲2024年世界棒球12強賽，中華隊以8比2擊退美國，目前複賽戰績來到1勝1敗，還有機會晉級週日晚間的冠軍賽。（圖／記者葉政勳攝）

2024世界12強棒球賽四強超級循環賽火熱開打，中華隊今（22）日遇到勁敵美國，不過在中華隊打線強烈攻勢之下，層層突破美國防守線，終局以8:2贏得比賽，不僅拿下超級循環賽首勝，更暌違21年從美國手中奪下勝利，保住晉級冠軍戰的一線生機。而該場比賽最驚人的就是中華隊打線出色的表現，回顧該場比賽，中華隊今天派出的先發打擊陣容9人依序包括，而在3局上陳傑憲被觸身球砸到右腳趾，這黃金10名打擊者在今天表現可圈可點，，打擊攻勢猛烈到美國招架不住，最終中華隊以8:2強勢奪下超級循環賽的首勝。回顧台美大戰中華隊得分歷程，在前三局中華隊雖然都有安打，不過可惜最後並未得分，甚至在三局上出現「大中計」的情況，，中華隊僅1分領先。關鍵七局上，中華隊打線集體發威，替補陳傑憲的邱智呈上場就打出安打，接續吉力吉撈安打、潘傑楷保送後，中華隊攻佔滿壘，，就是這個七局上奠定中華隊贏下該場比賽的關鍵，整體打擊、防守、投手表現在今天都可以說是相當優秀，真的骰到6啦！📍一局上：林立中外野安打/陳傑憲右外野平飛安打📍二局上：潘杰楷內野安打/江坤宇佐外野穿越安打📍三局上：吉力吉撈左外野安打📍七局上： 邱智呈中間穿越安打/吉力吉撈三遊穿越安打//林家正左外野安打