2024世界12強棒球賽四強超級循環賽火熱開打，中華隊今（22）日遇到勁敵美國，不過在中華隊打線強烈攻勢之下，層層突破美國防守線，終局以8:2贏得比賽，不僅拿下超級循環賽首勝，更暌違21年從美國手中奪下勝利，保住晉級冠軍戰的一線生機。而該場比賽最驚人的就是中華隊打線出色的表現，不僅全員都有安打，其中包括張政禹開啟得分攻勢、潘傑楷陽春砲，甚至江坤宇一球「清壘長打」擴大分差，讓球迷大讚：「好過癮的球賽」！
12強棒球賽「台美大戰」太精彩！中華隊全員安打超猛
回顧該場比賽，中華隊今天派出的先發打擊陣容9人依序包括「陳晨威」、「林立」、「陳傑憲」、「吉力吉撈·鞏冠」、「潘傑楷」、「江坤宇」、「岳東華」、「林家正」、「張政禹」，而在3局上陳傑憲被觸身球砸到右腳趾，5局下輪到美國隊進攻前被換下場休息，由邱智呈接替。
這黃金10名打擊者在今天表現可圈可點，從第一局開始打線就開啟攻勢，除了第九局沒有人上壘之外，其它八局通通都有人上壘，且全員都有安打，敲出14支，連替補陳傑憲上場的代打邱智呈，也在7局上擊出本屆世界棒球12強賽個人首支安打，打擊攻勢猛烈到美國招架不住，最終中華隊以8:2強勢奪下超級循環賽的首勝。
12強「台美大戰」打線攻勢超猛烈！開啟得分大門是他
回顧台美大戰中華隊得分歷程，在前三局中華隊雖然都有安打，不過可惜最後並未得分，甚至在三局上出現「大中計」的情況，不過在四局上，中華隊打線持續發威，第8棒的林家正打出中左外野二壘安打，接著第9棒的張政禹又揮出右外野二壘安打，帶有1分打點，正式開啟中華隊得分大門，隨後第1棒陳晨威敲出右外野三壘安打，送回張政禹，中華隊在此時已經2:0領先美國。
五局上，第5棒的潘傑楷開轟，一支中外野陽春砲幫助中華隊再添一分，不過後來美國隊也追趕在後，比數在六局結束後呈現3:2拉鋸，中華隊僅1分領先。關鍵七局上，中華隊打線集體發威，替補陳傑憲的邱智呈上場就打出安打，接續吉力吉撈安打、潘傑楷保送後，中華隊攻佔滿壘，接著第6棒江坤宇一棒揮出中外野三壘安打，送回隊友3人，中華隊一口氣灌入3分。
之後打線繼續發威，憑藉第7棒岳東華右外野安打帶1分打點、第2棒林立游擊滾地封殺一壘跑者帶1分打點，中華隊在七局上一口氣灌進5分，讓比數來到8:2直到比賽結束，就是這個七局上奠定中華隊贏下該場比賽的關鍵，整體打擊、防守、投手表現在今天都可以說是相當優秀，真的骰到6啦！
🟡中華隊「台美大戰」安打、全壘打紀錄一次看
📍一局上：林立中外野安打/陳傑憲右外野平飛安打
📍二局上：潘杰楷內野安打/江坤宇佐外野穿越安打
📍三局上：吉力吉撈左外野安打
📍四局上：林家正中左外野安打/張政禹右外野安打（1分打點）/陳晨威右外野三壘安打（1分打點）
📍五局上：潘杰楷中外野陽春砲（1分打點）
📍七局上： 邱智呈中間穿越安打/吉力吉撈三遊穿越安打/江坤宇中外野長打（3分打點）/岳東華右外野安打（1分打點）/林家正左外野安打
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回顧該場比賽，中華隊今天派出的先發打擊陣容9人依序包括「陳晨威」、「林立」、「陳傑憲」、「吉力吉撈·鞏冠」、「潘傑楷」、「江坤宇」、「岳東華」、「林家正」、「張政禹」，而在3局上陳傑憲被觸身球砸到右腳趾，5局下輪到美國隊進攻前被換下場休息，由邱智呈接替。
這黃金10名打擊者在今天表現可圈可點，從第一局開始打線就開啟攻勢，除了第九局沒有人上壘之外，其它八局通通都有人上壘，且全員都有安打，敲出14支，連替補陳傑憲上場的代打邱智呈，也在7局上擊出本屆世界棒球12強賽個人首支安打，打擊攻勢猛烈到美國招架不住，最終中華隊以8:2強勢奪下超級循環賽的首勝。
12強「台美大戰」打線攻勢超猛烈！開啟得分大門是他
回顧台美大戰中華隊得分歷程，在前三局中華隊雖然都有安打，不過可惜最後並未得分，甚至在三局上出現「大中計」的情況，不過在四局上，中華隊打線持續發威，第8棒的林家正打出中左外野二壘安打，接著第9棒的張政禹又揮出右外野二壘安打，帶有1分打點，正式開啟中華隊得分大門，隨後第1棒陳晨威敲出右外野三壘安打，送回張政禹，中華隊在此時已經2:0領先美國。
五局上，第5棒的潘傑楷開轟，一支中外野陽春砲幫助中華隊再添一分，不過後來美國隊也追趕在後，比數在六局結束後呈現3:2拉鋸，中華隊僅1分領先。關鍵七局上，中華隊打線集體發威，替補陳傑憲的邱智呈上場就打出安打，接續吉力吉撈安打、潘傑楷保送後，中華隊攻佔滿壘，接著第6棒江坤宇一棒揮出中外野三壘安打，送回隊友3人，中華隊一口氣灌入3分。
之後打線繼續發威，憑藉第7棒岳東華右外野安打帶1分打點、第2棒林立游擊滾地封殺一壘跑者帶1分打點，中華隊在七局上一口氣灌進5分，讓比數來到8:2直到比賽結束，就是這個七局上奠定中華隊贏下該場比賽的關鍵，整體打擊、防守、投手表現在今天都可以說是相當優秀，真的骰到6啦！
🟡中華隊「台美大戰」安打、全壘打紀錄一次看
📍一局上：林立中外野安打/陳傑憲右外野平飛安打
📍二局上：潘杰楷內野安打/江坤宇佐外野穿越安打
📍三局上：吉力吉撈左外野安打
📍四局上：林家正中左外野安打/張政禹右外野安打（1分打點）/陳晨威右外野三壘安打（1分打點）
📍五局上：潘杰楷中外野陽春砲（1分打點）
📍七局上： 邱智呈中間穿越安打/吉力吉撈三遊穿越安打/江坤宇中外野長打（3分打點）/岳東華右外野安打（1分打點）/林家正左外野安打
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