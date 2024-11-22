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2025台中跨年晚會將於水湳中央公園盛大舉行，台中跨年已連續四年奪得網路流量冠軍，去年更吸引了24萬人潮湧入，創下空前紀錄，台中市政府今(22)日公布今年第一波重磅卡司，台、韓現今超大咖當紅偶像空降報到，來自韓國「OST妖精」輝人Whee In與華語新天團告五人，雙「人」組將同場炒熱氣氛，台中跨年晚會跨前壓軸秀精彩可期。台中市新聞局長欒治誼說，2025台中跨年晚會將在台中水湳公園登場，12月31日晚上18時開始暖場演出，並於19時正式開場，長達6小時、超過18組超強卡司接力登台飆唱，用好音樂陪伴大家迎向2025嶄新一刻；今年晚會由三立電視、群健電視及台視聯合製播，並透過三立都會台、台視、TBC台中資訊台、高點綜合台、台灣大哥大MyVideo同步直播，邀請大家一同參與這場盛大音樂盛典。新聞局表示，韓國人氣女團MAMAMOO成員輝人Whee In在今年共完成亞洲、歐洲、美洲等17個城市巡演，年初在台北TICC及高流的個唱門票都瞬間秒殺，台灣粉絲不斷地敲碗加場，沒想到在世界唱了一圈，最終台中搶人成功，空降台中參與跨年演出。輝人開心表示，「感謝台中邀請我參加2025年跨年演唱會，聽說水湳中央公園是台灣最大的戶外演出場地，可以容納好幾十萬人，一想到能和當地超多粉絲(MOOMOO)和許多觀衆朋友一起在舞台上迎接新年，就覺得非常期待和開心。」她也搶先預告將會有特別彩蛋獨家送給台中，「之前在台灣演出有唱過中文歌，這次也正在努力準備粉絲們喜歡的歌曲，請來到現場享受驚喜」。輝人首度造訪台中，樂於嘗試當地美食，此次有足夠的時間，各種食物都想品嚐。她也俏皮地跟粉絲說，聽經紀人講晚會旁有很厲害的夜市(逢甲夜市)，大家若看到她在逛街吃美食，要記得來打招呼。對於新年即將來臨，輝人也期許平安、平靜、幸福和悠閒地享受每一天，當回顧2025年時，能成爲留下美好回憶的一年。新聞局指出，挾帶超高人氣的亞洲新天團告五人，近日演唱爆紅影集「影后」序曲〈從未見過的海〉再刷一波熱潮，人氣居高不下、話題不斷！告五人將在2024年最後一刻壓軸現身台中跨年飆唱，他們直呼：「非常地榮幸，可以在年末演出和大家一起同樂。」針對寒流來襲是否有特別暖身撇步？他們笑回「多喝熱水和暖暖包，希望這次過敏性鼻炎不會在台上發作」，將為台中觀眾祭出限定歌曲與精彩演出。告五人透露，此次歌單一定會特別編排，每一次跨年都很喜歡跟粉絲一起找夜生活！至於聊到在地好料，告五人口徑一致大讚台中的美食非常豐富，每次來台中必訪燒肉店。