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▲新加坡致力於讓大學更加國際化，並吸引更多人才來當地。（圖／取自Pixabay）

以菁英教育聞名全球的新加坡，雖然國土面積狹小，但致力於給予人民最好的教育，新加坡國立大學和新加坡南洋理工大學穩居亞洲大學排名的前三名，新加坡政府也繼續推行學校的國際化和多元化。我國駐新加坡辦事處代表童振源表示，今年2月22日新加坡南洋理工大學宣布，任命著名的荷蘭前衛福與體育部長庫珀斯（Ernst Kuipers）教授為新任副校長；11月20日再宣佈，任命德國籍生醫科學家沃爾夫魯姆（Christian Wolfrum）為副校長兼教務長。連續兩宗重要任命案凸顯南洋理工大學致力於追求國際化與卓越辦學，被國際教育諮詢公司QS評比為2025年世界第15名、亞洲排名第3名的大學。庫珀斯教授是著名的胃腸病學家，2013-2022年擔任伊拉斯姆斯大學（Erasmus）醫學中心醫學教授與首席執行官，2015-2022年間也擔任國家急性護理網路主席，在過去二年擔任荷蘭的衛福與體育部長。今年5月開始，他被任命為南洋理工大學最高級別的傑出大學終身教授兼任副校長（研究），可說是結合學術成就、實務參與、領導管理與國際研究網路的卓越校務領導人。沃爾夫魯姆教授現為瑞士蘇黎世聯邦理工學院（2025年QS世界大學排名為第7名）的研究副院長，他的傑出學術研究獲得國際諸多獎項肯定，包括卡夫曼獎、兩項歐盟年輕學者獎、蘇黎世聯邦理工學院羅斯樂獎。明年7月他將擔任南洋理工大學副校長兼教務長，同時擔任首席學術官，負責監督各學院院長和學系主任，推動教學和研究發展。童振源指出，過去14年之間，新加坡大學追求卓越辦學與積極推動國際化，在世界大學排名大幅躍升。新加坡國立大學從2012年的世界大學排名第25名、進步到2016年的第12名、2020年維持在第11名、2025年再進步到第8名（亞洲排名第1名）。南洋理工大學也是進步快速，從2012年的世界大學排名第47名、2016年進步到第13名、2020年維持在第11名、2025年微幅退步到第15名（亞洲排名第3名）。2025年QS世界大學排名運用9方面的指標衡量全球超過1,500個大學：學術聲譽（占30%）；雇主聲譽（占15%）；師生比（占10%）；每位教師論文引用率（占20%）；國際教師比重（占5%）；國際學生比重（占5%）；國際研究網絡（占5%）；就業結果（占5%）；可持續性（占5%）。國際教師比重、國際學生比重、國際研究網路等三項目標可以稱之為國際化程度，評分比重共計占15%。童振源分析，若詳細看2025年QS評鑑資料，新加坡大學的國際化程度與延聘國際著名學者是獲得國際教育評鑑高分的很重要因素。今年新加坡國立大學有學生33,889位，其中的國際生有12,057人，占全部學生的36%、占研究生的62%；教師總共有4,554位，國際教師占65%。該校的國際教師比重的評分為滿分、國際學生比重的評分為88.9分、國際研究網路的評分為91.6分，總體國際化程度的評分為93.5分。今年南洋理工大學有學生25,860位，其中的國際生有8,089人，占全部學生的31%、占研究生的58%；教師總共有3,844位，國際教師占65%。該校的國際教師比重的評分也是滿分、國際學生比重的評分為83.5分、國際研究網路的評分為89.4分，總體國際化程度的評分為91.0分。比較2025年QS世界大學排名前十五名大學，更可以看出新加坡大學國際化對其世界排名的助益。2025年QS世界大學排名第1名的麻省理工學院（MIT）的國際化程度評分為94.0分（國際化程度的世界排名為第7名），新加坡國立大學為93.5分（國際化程度的世界排名為第8名），落後MIT僅僅0.5分，南洋理工大學為91.0分（國際化程度的世界排名為第9名），遙遙領先世界大學排名第4的哈佛大學（80.9分）與第6名的史丹佛大學（76.0分），更領先第14名的北京大學（51.2分）將近40分。