我是廣告 請繼續往下閱讀

▲這個「金三角」手勢在德州撲克中代表的是「ALL IN」，正是由張政禹想出來的自嘲激勵手勢，希望帶動全隊毫無保留去拚。（圖／葉政勳攝）

▲世界棒球12強賽，台灣對決美國，七局上滿壘，江坤宇敲出中外野長打清壘，幫助中華隊擴大領先。（圖／記者葉政勳攝）

▲世界棒球12強賽，台灣對決美國，四局上林家正、張政禹、陳晨威接力敲出長打，中華隊連拿2分。（圖／記者葉政勳攝）

▲這個「金三角」手勢在德州撲克中代表的是「ALL IN」，正是由張政禹想出來的自嘲激勵手勢，希望帶動全隊毫無保留去拚。（圖／葉政勳攝）

▲世界棒球12強中華隊總教練曾豪駒和教練團勞苦功高。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.21）

中華隊今（22）日以8：2擊敗美國，自2011年以來我國對美國各級賽事成績為6勝16敗，勝多敗少，日、美兩國可說是咱們長久以來的「苦主」。但今（22）日在12強賽超級循環賽第2戰，中華隊一吐怨氣，在度過緊張的前3局後，終於在第4局得分，並在第7局靠著江坤宇的三壘安打一口氣打進5分，鎖定勝局。中華隊這一場「ALL IN」毫無保留，為晉級而戰。「謀事在人，成事在天」，舞台已經布置好，台灣選手們做到該做的，剩下就看之後戰局如何發展了。0：0和4：0的差距，就差一根桿子，棒球就是這麼殘酷。今天前3局，台灣球迷們對此肯定深有感觸，球隊留下大量殘壘，未能先取分，相當可惜。陳柏清上一場出戰前在投手丘上深呼吸的畫面，大家應該都還有印象，他上一場對日本繳出3又1/3局失3分（2責失）的內容。今天第二次先發，他看起來並沒有完全消除緊張情緒，前兩局控球有所偏差，球速也沒有完全催出來，好壞球相當明顯。在這種情況下，投手更需要打線支援，讓他找到投球信心，可惜中華隊這一場比賽前兩局都有攻勢，但第1局一出局、一三壘有人；第2局無人出局、一二壘有人；第3局兩出局、滿壘的得點圈機會都未能把握，留下殘壘。明明是發揮更好的一方，但分數就是進不來，這和昨天對上委內瑞拉的情況非常像。特別是第3局的機會，陳晨威和林立的打得都很強勁，可惜皆被美技化解，等於前兩個出局都被硬生生沒收，好不容易攻佔滿壘，江坤宇「界外全壘打」，差點讓中華隊4：0領先，然而現實最終是被三振，3局留下7個殘壘，相當可惜。其實這也是目前大聯盟的一個生態，投手調度越來越頻繁，打者越來越難打；野手運動能力一個比一個生猛，防守範圍變大、球場變相縮小，布陣也越來越多，導致要在一個半局中不斷推進壘包得分，變得越來越困難，全壘打的價值被不斷提升。中華隊這次在小組賽打得這麼出色，也是因5戰敲出了6支全壘打，在B組和澳洲並列第1，讓球隊火力得以維持。可是到了超級循環賽，面對更高等級、更穩定的投手，台灣打者的長打火力有些遭到壓制，打線如何去串聯就變得至關重要。這也是教練團今天將最近名字受到日本媒體高度關注的吉力吉撈·鞏冠擺上第4棒的原因，球隊太需要他將球轟出牆外了。昨天對委內瑞拉一戰也說明了，在短期盃賽，彼此不熟悉，對投手很有利，勝負有時候就是看一個打席。好在，中華隊還是找到突破之道，第四局機會把握住，此前預賽五戰機會不多的張政禹，關鍵巧打將球給帶到右外野，巧妙地落在線內，這打得精采、又有些運氣的一分至關重要，中華隊先得分釋放壓力、並終結在本屆超級循環賽連12局無得分的情況。張政禹隨後也被陳晨威三壘安打送回，讓中華隊2：0領先。這之後，可以看出中華隊打者就比較放鬆了，潘傑楷在第5局開轟，身體完全延展，就是更自信地展現。第7局，球員找回在台灣與賽的那種感覺，選球更佳、揮棒更果斷，江坤宇滿壘時的清壘安打，一棒底定乾坤。這次中華隊也有獨特手勢來慶祝勝利，和上一次的全隊「手指天」不同，這次則是上壘後比出三角形的手勢，根據《ETtoday》報導，這個「金三角」手勢在德州撲克中代表的是「ALL IN」，正是由張政禹想出來的自嘲激勵手勢，希望帶動全隊毫無保留去拚。而今天也是由他敲回團隊第一分，也是一種有趣的巧合吧。今天潘傑楷開轟後，也學吉力吉撈・鞏冠「熱情地」撞了曾豪駒總教練一下，這次12強賽曾總勞苦功高，輸球幾乎主動攬下全責，贏球功勞全部歸給球員。也在情蒐和戰術調度、陣容安排上做出大膽選擇，讓中華隊一路在不被看好的情況下高歌猛進。取得5勝2敗的成績，實際上已經超乎預期。世界12強還有兩場比賽，無論如何，都該給他和整個教練團更多掌聲。