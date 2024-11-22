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▲▼7-11歡慶中華隊贏球奪下東京首勝，11月23日0時開始至24日全天，行動隨時取限時開賣，門市優惠活動則自11月23日起至11月24日，思樂冰大杯全口味買1送1。（圖／7-11提供）

▲萊爾富祭出的優惠商品包含單件售價30元的職人烘焙系列的菠蘿麵包、草莓麵包、紅豆麵包、奶酥麵包、克林姆麵包。（圖／萊爾富提供）

▲台灣隊的勝利值得舌尖上的歡呼，OKChoice為球迷精選應援套餐，搭配可口可樂或雪碧迷你罐200ml，組合價只需59元。（圖／OKmart提供）

2024世界12強棒球賽今（22）日在東京巨蛋開打「台美大戰」，最終中華隊以8：2佳績擊敗美國，拿下4強複賽的首場勝利，讓台灣球迷振奮不已。為祝賀中華隊取得首場複賽勝利，7-11推出CITY CAFE濃萃拿鐵買2送1、思樂冰大杯全口味買1送1等優惠，萊爾富則祭出Hi café特大杯全品項限時任選買1送1。7-11歡慶中華隊贏球奪下東京首勝，11月23日0時開始至24日全天，行動隨時取限時開賣。◼︎CITY TEA英式紅茶 買2送2◼︎CITY CAFE濃萃拿鐵 買2送1◼︎PowerBOMB爆能能量飲料225ml 買1送1◼︎Energy Time機能凍飲（電解質PLUS／元氣PLUS）買1送1◼︎SF玉米棒(海苔/起司/玉米濃湯) 買2送2◼︎高露潔纖柔牙刷3入 買1送1門市優惠活動則自11月23日起至11月24日，思樂冰大杯全口味買1送1，還有限量TEAM TAIWAN周邊商品同步預購販售中。萊爾富祭出的優惠商品包含單件售價30元的職人烘焙系列的菠蘿麵包、草莓麵包、紅豆麵包、奶酥麵包、克林姆麵包。Hi café特大杯系列限時任選買1送1（不同價者以2件5折計算）◼︎冰熱美式咖啡（單杯原價60元）◼︎冰熱拿鐵咖啡（單杯原價70元）◼︎冰氣泡美式咖啡系列（檸檬／黃金柚香口味，單杯原價80元）◼︎人氣冰風味氣泡系列（冬瓜／草莓／洛神花口味，單杯原價55元）◼︎冰冬瓜系列（牛奶／燕麥奶，單杯原價65元）◼︎冰茶系列（柳橙百香椰果／青梅蒟蒻／荔枝蒟蒻口味，單杯原價65元）◼︎冰泰式奶茶（單杯原價55元）◼︎冰黑糖珍珠奶茶（單杯原價60元）台灣隊的勝利值得舌尖上的歡呼，OKChoice為球迷精選應援套餐，搭配可口可樂或雪碧迷你罐200ml，組合價只需59元（原價98元），為台灣隊勝利舉杯，體驗雙倍熱情！• 黑胡椒雞塊：濃郁胡椒風味，外酥內嫩，熱血滋味停不下來！• 歐巴炸雞：韓式炸雞香脆多汁，完美呈現酥脆的極致口感。OKCAFE 全新「蜂蜜特調系列」應援價7折優惠，即日起至11月24日，讓你沉醉於香甜濃郁的獨特口感。• 蜂蜜風味拿鐵：使用泰國優質蜂蜜，帶有天然清香與微甜不膩的風味，搭配秘魯莊園級拿鐵，以黃金比例調製出濃郁而細膩的層次感。• 蜂蜜風味奶茶：將經典紅茶與蜂蜜完美結合，蜜香與奶香交織，甜蜜濃郁，一喝就停不下來。