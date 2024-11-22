我是廣告 請繼續往下閱讀

美國總統當選人川普（Donald Trump）在先前第一任期時，曾對中國發起美中貿易戰，現在川普即將重返白宮，揚言針對中國商品徵收60%的關稅。對此，中國商務部夥同多個政府單位在22日的記者會表示，美國此舉只會導致美國自己通貨膨脹，最終仍得由美國消費者買單並承受苦果。綜合中媒報導，中國國務院新聞辦公室22日舉行例行記者會，商務部國際貿易談判代表兼副部長王受文，以及中國外交部、工業和資訊化部、中國人民銀行、海關總署等相關負責人，在介紹促進外貿穩定增長的相關政策措施時，被問到對於川普徵收中國60%關稅一事，會對中國出口產生多大影響、中國當局又是如何看待這現象？對此，王受文表示，中國經濟已經展現出非常強的韌性，潛力大、活力足，眼下中國正在建構以「國內大循環」為主體、國內國際「雙循環」相互促進的新發展格局，有信心及能力，能化解和抵禦外部衝擊帶來的影響。王受文並稱，歷史已經表明，對中國加徵關稅，並不會解決該國本身存在的貿易逆差問題，相反只會推高自身從中國以及其他國家進口產品的價格，因為最終關稅是由進口國的消費者和最終用戶支付，必然會導致消費者需付的價格上升，用戶成本也提高，物價上漲將導致通貨膨脹。最後，王受文不忘代表中國向美國喊話，中美身為世界上最大的兩個經濟體，有很強的互補性，如果2國能在經貿關係方面，維持穩定、健康、可持續的發展態勢，不只有利於2國人民，也有利於全球各國人民。中國願意本著相互尊重、和平共處、合作共贏的原則，與美國開展積極對話，拓展合作領域，管控分歧，推動雙邊經貿關係行穩致遠。同時，中國也會堅定維護自身主權、安全和發展利益。