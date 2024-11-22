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▲中華隊8：2擊敗美國，台灣應援團揮舞國旗嗨爆，秀秀子也興奮直呼「贏了」。（圖／秀秀子IG）

▲啦啦隊成員Jessy（左）、秀秀子（右）在現場看球都超級興奮。（圖／Jessy、秀秀子IG）

▲中華隊12強賽打出亮眼好成績，令台人感動不已。（圖／記者葉政勳攝）

世界12強棒球賽中華隊今（22）日中午在東京巨蛋對戰美國隊，以8：2的成績拿下睽違21年的對戰首勝，讓場邊球迷氣氛嗨爆。現場觀眾席應援團更不停揮舞中華民國國旗尖叫歡呼，隸屬Fubon Angels的啦啦隊成員秀秀子第一時間拍下感人畫面，現場大小國旗飄揚，讓台人熱淚盈眶。中華隊今日終於拿下4強循環賽首勝，打出8：2的好成績震撼人心。啦啦隊女孩秀秀子和Jessy、小映、璦昀、若潼、峮峮等人，全都在東京巨蛋看球，她第一時間拍下場內熱血沸騰的畫面；只見中華隊奪勝後，場邊台灣應援團紛紛拿出國旗揮舞，興奮替中華隊的勝利吶喊。Jessy也在限時動態拍下江坤宇安打瞬間，笑說自己一錄影就拍到安打，「是不是該多拍一點」。峮峮則是非常認真看球，除了前面到球場有PO出兩篇看球的限時動態外，目前還未發聲，顯然是沉浸在現場的喜悅當中。而這場精彩比賽，中華隊投打發揮俱佳，打線火力大爆發，吉力吉撈、潘傑楷、江坤宇和林家正皆敲出雙安且帶有打點，陳晨威、林立和岳東華也分別貢獻1分打點，其中以游擊手江坤宇表現最為亮眼，在7局掃出清壘的三壘安打，一口氣灌進3分打點，為本場比賽奠定勝基，成為中華隊贏球功臣之一。