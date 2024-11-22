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▲小禎開心記錄自己肩膀上的傷終於痊癒。（圖／小禎IG）

▲小禎肩膀上的傷困擾她多年，接受整椎與撥筋療法後奇蹟痊癒。（圖／小禎IG）

小禎（胡盈禎）經常透過社群與粉絲互動，今（22）日她突然分享一張「上空照」，照片中展現出健康的身材線條，原來是為了紀念困擾自己超過20年的舊傷終於痊癒，她透露治療過程就像被家暴一樣，但奇蹟痊癒讓她感動地表示：「真的太不可思議了！」小禎表示自己在學生時期，曾因滑倒在冰上導致尾椎受傷，進而引發骨盆前傾的問題，長期以來一直困擾著她。此外，6年前一次運動不當又讓她肩膀受傷，無論嘗試復健還是中西醫治療，始終無法徹底改善，讓她幾乎放棄希望。今年在髮型師的推薦下，小禎接受整椎與撥筋療法，抱著「只要不惡化就好」的心態進行治療，結果竟大大超出預期。她驚訝地說：「效果超神奇！」現在健身時，肩膀能完成以往受傷後無法做到的動作，腰部的酸痛也明顯改善，讓她大感不可思議。雖然撥筋的過程中疼痛到讓小禎笑稱「像家暴一樣」，但成果卻讓她感動不已，直呼：「遇到適合的治療，真的讓人很感激！」