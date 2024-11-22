我是廣告 請繼續往下閱讀

▲這場與美國的超級循環賽，總教練曾豪駒決定變陣，除讓吉力吉撈・鞏冠上來打4棒指定打擊外，最重要的改變就是讓張政禹（圖中者）來扛三壘手，潘傑楷改守一壘，此調度攻守都有感升級。（圖／葉政勳攝）

▲世界棒球12強台美大戰，捕手林家正終結連15打數無安打的低潮。（圖／記者葉政勳攝）

▲中華隊投手教練林岳平果斷啟用牛棚車輪戰，是中華隊壓制對手打線的重要原因。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.20）

世界12強棒球賽超級循環賽，中華隊第2戰面對美國，全隊打出一場團體戰。雖然前3局錯過3次的得點圈攻擊機會，不過後續打線長打串聯得當，整場比賽共擊出14支安打；投手群部份，從3局開始啟用牛棚車輪戰，全場用了8名投手，封鎖美國攻勢，終場台灣8：2獲勝，拿下超級循環賽的重要一勝。這次世界12強賽，台灣過去都以朱育賢擔任先發一壘手，不過他在此次賽事攻擊狀況不理想，影響到了中心打線的火力串聯。這場與美國的超級循環賽，總教練曾豪駒決定變陣，除讓吉力吉撈・鞏冠上來打4棒指定打擊外，最重要的改變就是讓張政禹來扛三壘手，潘傑楷改守一壘，此調度攻守都有感升級。張政禹過去是游擊手底，守備範圍沒問題，唯一擔心是他在三壘防守時，對於強襲球的反應是否適應。不過這場比賽，美國打者並未擊出正面強襲球，反而多是三游之間的滾地球，這也剛好放大張政禹的守備能力，多次搶在游擊手江坤宇面前接球，讓傳球時間壓力來得更小，也讓內野整體守備範圍提升。另一個變陣先發的吉力吉撈・鞏冠，則是在預賽後2戰，對戰澳洲與古巴把狀態打回來。扛起4棒重任，吉力吉撈・鞏冠出棒果決，多次鎖定高角度進壘位置出棒，雖然曾有揮空也有雙殺打，但出棒積極明快，擊球時間點也都能維持在身體前方，單場雙安同樣讓變陣獲得好結果。對戰美國先發Zac Grotz，先發打序裡左打為主的台灣，對戰較有優勢，因為Grotz本季在墨西哥聯盟，被左打打擊率是偏高的3成05，加上是以直球為主，台灣在他先發的2.2局裡，也同樣都挑高角度進壘點做攻擊，可惜擊出5支安打，卻未能在比賽前半段得分。也因為整體台灣打線能夠打得進場內，並且安打率高，因此即便戰術失敗頻率高，但仍能透過連續安打搶分。面對美國第2任投手Sam Benschoter，透過情蒐資料顯示，對戰會大量使用高位速球、低位曲球，利用高低角度與速差搭配，所以台灣左打群，專心設定他的低角度曲球，避免太低的進壘點形成揮空，也能選到壞球，讓好球數對打者有利；而右打群則鎖定高角度進壘位置，放掉外側偏低引誘進壘點。在這樣的背景下，1出局後，林家正掌握高角度速球擊成二壘安打，後續張政禹、陳晨威，則是都挑內角偏低的曲球擊成長打，連續3支安打幫助台灣攻下2分取得領先。比賽中後段，面對美國主力中繼Spencer Patton，也是類似攻擊策略執行，放掉低角度變化球，鎖定高角度但速度不快的直球，單局5支安打產生，一口氣拉開比數。超級循環賽第2戰派出陳柏清先發，雖然他繳出2局無失分，但明顯看到控球狀況不理想，不論直球變化球，都有誇張的暴投出現。因此投手教練林岳平調度不硬拼，馬上在第3局開始啟用投手車輪戰，希望讓整體控球穩定，不要輕易的讓美國打者有球數領先，或是保送上壘的機會。前半段的投手明快調度，先不考慮後續的安排，也因此順利踩住對手攻勢煞車。江國豪雖然是長中繼，但在無人出局二、三壘有危機時，馬上相繼調度左殺王志煊、右殺莊昕諺拆彈，用不同類型的投手把失分控制在1分，也才因此可以站在領先優勢，讓美國打者急著想出棒，可以維持相同的配球主軸，投出大量變化球。整體而言，這次美國陣容雖有許多明日之星，但也暴露球技不成熟的弱點。包括容易追打壞球，或是有機會時太積極出棒等問題。捕手林家正與投手群的搭配因而以變化球為主，且投球很有耐心，包括江國豪的滑球、曲球運用，以及莊昕諺的直球跟指叉球。甚至張奕與林凱威上陣後，更是投出大量指叉球與滑球，就是不給這些美國年輕打者有直球出棒的機會。