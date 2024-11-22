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台北股市今（22）日終場上漲348.66點或1.55%，收在22904.32點，可惜月線得而復失，但成功站上10日線，成交量為3437.45億元；其中三大法人合計買超157.79億元。觀察三大法人今日籌碼動向，外資結束連2賣「由賣轉買」買超83.07億元；投信「連5買」，今日買超83.07億元；自營商（自行買賣）「連4買」買超47.09億元，合計三大法人買超157.79億元。投資人開始消化輝達財報消息，輝達雖然一度下跌逾4%，不過隨後立即走高收紅，美股四大指數昨日也震盪走高、全數收紅，台積電ADR也上漲逾1%，也激勵台北股市今日開盤上漲243.87點、來到22799.53點，盤中在權值股的走高下，最高來到23019.04點、成功站上23000點關卡，並且站上所有均線，終場則是上漲348.66點或1.55%，收在22904.32點，可惜月線得而復失，但成功站上10日線。此外，台股本周上漲161.55點或0.71%，周K拉出一根長下影線。中小型股也同步走強，櫃買指數開盤上漲0.37點、來到258.32點，成功站回10日線，隨後持續走高，最高一度來到260.44點，終場上漲1.63點或0.63%，收在259.58點，日K連2紅，並且站上10日均線。權值股全數回神走高，權王台積電開盤上漲25元、來到1035元，午盤來到最高價1050元、上漲40元，終場上漲30元或2.97%，收在1040元，日K結束連2黑，成功站上10日線，月線得而復失，貢獻大盤指數就有243點，有將近7成的漲點都是來自台積電；鴻海開盤上漲3元、來到205.5元，最高一度來到207元、上漲4.5元，不過尾盤出現賣單調節，最後一盤爆出3337張賣單，終場收在最低價203元、上漲0.5元或0.25%，日K連7黑，貢獻大盤指數就有2點；聯發科開盤上漲15元、來到1280元，隨後一路走高，終場收在最高價1310元、上漲45元或3.56%，日K結束連2黑，成功站上所有均線，貢獻大盤指數就有22點。今日成交量排行棒前五名為：泰金寶-DR、神達、富喬、金寶、華航；成交值排行棒前五名為：台積電、神達、聯發科、鴻海、鴻準。