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▲洛杉磯湖人明星中鋒「AD」Anthony Davis罰球失準。（圖／美聯社／達志影像）

同時也結束了湖人在主場Crypto.com Arena的八連勝紀錄。儘管，而 Wagner 在比賽還剩下2.5秒時命中的關鍵三分，也扭轉了戰局。湖人在比賽末段展現統治力，LeBron 和 Davis 包辦了第四節球隊最後的23分。然而，Davis不僅在比賽還剩19秒時兩次罰球不中，最後一刻的跳投也未能命中，種下敗因。Anthony Davis全場拿下39分和9個籃板，而 LeBron 則貢獻31分，其中14分來自第四節。魔術方面，Franz Wagner拿下賽季新高的37分，並送出6個籃板、11次助攻和4次抄截，尤其第四節更轟下15分，成為球隊贏得這場勝利的關鍵。魔術Jalen Suggs 拿下22分，其中包括5記三分球，而 Wagner 的哥哥 Moritz Wagner 替補登場，砍下賽季新高的19分，為球隊提供了穩定的火力支援。湖人本季主場首度吞敗，儘管LeBron和Davis的表現依然搶眼，但最後時刻的罰球失準暴露了球隊的問題。再加上 Rui Hachimura 和 Bronny James 的缺陣，湖人陣容深度受到影響，最終未能守住勝利。