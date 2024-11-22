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▲2024世界12強棒球賽最新戰績，台灣目前1勝1敗，球迷要先將今晚同為1勝0敗的委內瑞拉和日本對戰結果，作為能否晉級冠軍戰的主線。（圖／NOWnews社群中心製）

▲2024世界12強棒球賽，台灣究竟能否晉級冠軍賽，委內瑞拉後續的賽況非常重要。（圖／記者葉政勳攝）

2024年世界棒球12強賽，今（22）日台美大戰，中華隊靠全場14安的火力，以8比2擊退美國，！以目前局勢分析，委內瑞拉今晚面對日本，以及明（23）日上午對戰美國的結果，對中華隊的晉級相當重要。翻開目前12強賽複賽戰績，台灣1勝1敗、日本和委內瑞拉1勝0敗、美國0勝2敗，以台灣球迷角度來看，要先將今晚委內瑞拉和日本對戰的結果作為主線，後續再沙盤推演中華隊殺入冠軍賽可能產生的支線。🇹🇼台灣：1勝1敗，得分8、失分4🇯🇵日本：1勝0敗，得分9、失分1🇻🇪委內瑞拉：1勝0敗，得分2、失分0🇺🇸美國：0勝2敗，得分3、失分17今晚若委內瑞拉敗給日本，戰績和台灣同為1勝1敗，明日面對美國則有4條支線。📍委內瑞拉「贏」美國、台灣「贏」日本：，決定晉級冠軍賽的2支隊伍。📍委內瑞拉「輸」美國、台灣「贏」日本：委內瑞拉1勝2敗季軍戰、美國1勝2敗季軍戰。📍委內瑞拉「贏」美國、台灣「輸」日本：日本3勝0敗晉級、委內瑞拉2勝1敗晉級、台灣1勝2敗季軍戰、美國0勝3敗季軍戰。📍委內瑞拉「輸」美國、台灣「輸」日本：日本3勝0敗晉級，，決定晉級冠軍賽的1支隊伍。今晚若委內瑞拉戰勝日本，戰績將獨走來到2勝0敗，日本和台灣同為1勝1敗，明日面對美國也有4條支線。📍委內瑞拉「贏」美國、台灣「贏」日本：，日本1勝2敗季軍戰、美國0勝3敗季軍戰。📍委內瑞拉「贏」美國、台灣「輸」日本：委內瑞拉3勝0敗晉級、日本2勝1敗晉級，台灣1勝2敗季軍戰、美國0勝3敗季軍戰。📍委內瑞拉「輸」美國、台灣「贏」日本：、日本1勝2敗季軍戰、美國1勝2敗季軍戰。📍委內瑞拉「輸」美國、台灣「輸」日本：委內瑞拉2勝1敗晉級、日本2勝1敗晉級、台灣1勝2敗季軍戰、美國1勝2敗季軍戰。綜觀複賽後續所有可能性，對台灣來說，，因為委內瑞拉如果贏日本，基本上週六晚間就會是「台灣對日本」誰贏誰晉級的超高張力比賽；反觀委內瑞拉如果敗給日本，台灣結束復賽前兩戰後，得失分差目前為+4，明（23）日晚間6時將要迎戰日本，週日則是最關鍵的名次爭奪戰，台灣首次闖進12強複賽，讓我們一起替中華隊加油到最後一刻。