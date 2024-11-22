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2024年世界棒球12強賽，中華隊今（22）日在複賽對陣美國隊，靠著打線大爆發，終場以8：2大比分擊潰美國。不過，台灣隊長陳傑憲卻在比賽中因觸身球提前退場，陳傑憲賽後親揭傷勢狀況，指出當下雖然很痛，但仍試圖撐完比賽，最後因腳疼痛提前退場，他說如果身體狀況允許，明天想繼續上場。比賽進行到第3局，陳傑憲遭美國投手的觸身球擊中腳部，隨後在5局提前退場，他在賽後表示：「當下真的很痛，但我還是想撐著完成比賽。跑壘感覺腳還麻麻的、不是很舒服，原本打算繼續撐，但守備時跑動起來發現情況不對勁，最後只能退場。」經超音波檢查後有些瘀腫狀況，中華隊隨隊醫師將持續觀察，陳傑憲透露目前走路無大礙，「我會視明天的狀況決定是否出賽，如果可以，我當然一定會想上場。」此戰中華隊展現強大團隊火力，全場狂掃14支安打、灌進8分，身為台灣隊長的陳傑憲，特別感謝替補球員，「今天的陣容和前幾場有些不同，很謝謝替補上場的選手，先前他們有些狀況可能沒那麼好，但今天都打出好成績，這就是團隊的力量。」陳傑憲強調：「棒球不是靠一個人，而是靠大家的力量。看到隊友的表現，我真的很感動，即使在場下看也讓人很激動！」比賽結束後，陳傑憲也主動帶氣氛，向全隊精神喊話，「希望能延續氣勢，繼續為中華隊拿下勝利。」談到以大比分擊敗美國，陳傑憲坦言：「真的沒想到會贏這麼多，這勝利對我們來說很關鍵也很重要，4強賽每一場比賽都是挑戰，今天能拿下這一勝，對球隊士氣是很大的鼓舞。」