我是廣告 請繼續往下閱讀

▲12強台美大戰打得火熱，北市議會總質詢，國民黨議員陳炳甫、闕枚莎、吳志剛、徐弘庭與台北市長蔣萬安都應景穿上中華隊球衣加油。（圖／翻攝自北市議會直播頻道）

台北市長蔣萬安今（22）日赴市議會進行總質詢，剛好碰上世界12強棒球賽中華隊對上美國，蔣萬安特別換上議員準備的棒球衣備詢。中華隊最後以8比2，睽違21年擊敗美國隊，蔣萬安表示，非常高興，也希望大巨蛋未來能邀請國外職業球隊來比賽。蔣萬安今日下午赴議會備詢，12強台美大戰打得火熱，質詢的國民黨議員陳炳甫、闕枚莎、吳志剛和徐弘庭都應景穿上中華隊球衣，也特別準備一件給蔣萬安換上，齊喊「中華隊加油！中華隊勝利！」。徐弘庭一度問議長戴錫欽，議場的大螢幕可否開雙框直播中美大戰，戴錫欽表示，會有轉播權的問題，不能公開播映。吳志剛質詢時詢問看完世界12強棒球賽，對中華隊的感想，蔣萬安表示，非常感動，大巨蛋滿場的球迷為中華隊加油，這對中華隊今天能取得好成績，前進東京超級循環賽是非常有幫助，從去年大巨蛋可以完工啟用，因此爭取到今年12強賽事，以及明年的經典賽，這都是目前國際棒球一級賽事能夠在台舉辦，不只是台灣的光榮，也是台北市的驕傲。蔣萬安說，剛剛看到中華隊打敗美國隊，這大家都非常興奮、高興，會讓大巨蛋舉辦更多國際賽事，未來也希望能夠邀請國外職業球隊來比賽。