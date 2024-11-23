中華隊今年世界12強棒球賽完美發揮，接連擊敗韓國、多明尼加、澳洲、古巴等世界一級棒球強權，以4勝1負佳績成功進軍日本東京，昨（22）日對決強國美國，終場以8:2擊敗美國，這也是臺灣4強複賽的首場勝利，振奮人心。今（23）日晚間18:00將舉辦關鍵戰役「台日大戰」，還有機會挑戰冠軍賽。週日（24日）將依中華隊戰果而定，官方預計賽程，11/24 11:00舉辦季軍戰，晚間18:00為冠軍賽。《NOWnews》整理全台11縣市有舉辦大螢幕直播派對的現場，球迷們不能到東京，也能在台灣展現強力「臺式應援」。
🟡台北：北市府大樓一樓中庭 (活動相關資訊連結請點)
臺北市政府體育局將於11月23、24日在北市府大樓一樓中庭架設250吋的LED大螢幕，直播臺日大戰及最終決賽，由蔣萬安市長與味全龍隊啦啦隊女孩們陪同全民繼續為中華隊加油，現場也會免費發放限量加油棒、小國旗及國旗紋身貼紙等應援小物。
❗11月23日18:00開打的「臺日大戰」將於16:30開放入場，當天將有「小龍女」啦啦隊女孩琪琪、馬妹、蘿拉、心璇到場與球迷們一同應援。
❗11月24日最終決賽，視賽況而定，11:00季軍賽，09:30開放進場；18:00冠軍賽，16：30開放進場。「小龍女」啦啦隊女孩琪琪、賴可、星岑、芮妮接力為中華隊加油。
🟡新北市：歡樂耶誕城 (活動相關資訊連結請點)
11/23、11/24在歡樂耶誕城舉辦直播派對，現場六面巨型LED大螢幕(含轉運站)同步放送，由熱血主持阿努，專業應援團、啦啦隊女孩檸檬、丹丹、慈妹等合力帶領，打造東京巨蛋第二現場。體育局預告，中華隊若奪得前三名，新北市將推出免費活動包含棒球課程、球員密技養成體驗、運動中心體適能、游泳免費及富邦悍將棒球隊新球季首場賽事限量免費入場等，另外，線上應援留言分享助攻中華隊，還可抽台北到東京雙人來回機票，各項十二強棒球賽直播派對詳細資訊請密切注意「新北運動聚點粉絲團」。
🟡桃園：市府府前廣場 (活動相關資訊連結請點)
11月23日晚間6時於桃園市府府前廣場舉辦中華隊對戰日本隊戶外直播派對，11/24也會轉播台灣出賽的賽事。
🟡新竹縣立體育館 (活動相關資訊連結請點)
11/23、11/24在新竹縣立體育館舉辦直播派對，邀請慕獅女孩Muse Girls一起看比賽，週六(23日)賽事晚間6時開打，預計下午4時開放民眾免費入場。市府表示，新竹縣立體育館球場中央正上方巨幅大螢幕，面向四面觀眾席，可以給球迷優質的看球體驗，周邊有停車場、Youbike、公車站點等，歡迎民眾搭乘大眾運輸工具前來，
🟡宜蘭縣：宜蘭運動公園及羅東運動公園 (活動相關資訊連結請點)
11/23、11/24分別於宜蘭運動公園及羅東運動公園光電球場同步舉辦世界棒球12強賽戶外實況轉播中，球迷可透過300吋大型電視牆一同為中華隊加油。
🟡台中：府前廣場 (活動相關資訊連結請點)
11/23、11/24在台中府前廣場辦理賽事直播，邀民眾一起到場觀看1300吋大螢幕直播世界頂級棒球賽事。建議搭乘捷運或臺灣大道專用道公車於「市政府站」下車，或搭乘其他行經市政大樓周邊的公車，也可利用公共自行車iBike前往。
🟡嘉義市：中正公園 (活動相關資訊連結請點)
11/23、11/24 嘉義市政府特別規劃在中正公園辦理戶外轉播活動，歡迎球迷朋友穿上紅藍白應援。11/24賽事時間會在「勇媽阿惠- 黃敏惠」臉書粉絲專頁公佈。
🟡嘉義縣：大林萬國戲院 (活動相關資訊連結請點)
嘉義縣由民間在萬國戲院自辦，11/23、11/24 兩天台灣賽事都會轉播，同時現場將供應免費爆米花、熱茶飲品及豆花點心讓前來應援的民眾享用。
🟡台南：永華國民運動中心廣場 (活動相關資訊連結請點)
11/23下午6時、11月24日上午11時或下午6時，視中華隊出賽場次轉播，將於永華國民運動中心廣場進行直播。
🟡高雄：衛武營國家藝術文化中心榕樹廣場 東南側平台 (活動相關資訊連結請點)
11/23下午6時、11月24日上午11時或下午6時，視中華隊出賽場次轉播。
🟡屏東：西市場 (活動相關資訊連結請點)
屏東縣政府將在屏東西市場辦理台灣隊賽事轉播活動，現場設有300吋大螢幕，完整轉播台灣出賽場次，11/23複賽以及11/24決賽場次都會舉行轉播。
👉電視、網路直播
2024年世界棒球12強賽中華隊創造歷史新紀錄闖進4強，將與日本、美國、委內瑞拉在東京爭奪冠軍。中華隊今（23）日將出戰日本隊，預計會在台灣時間18:00開戰。這次東京賽事中華電信Hami Video「沒有免費觀看」計畫，除了Hami Video自家的120天方案399元之外，如果是一日球迷，可以用少少的錢解鎖觀看，LINE禮物搜尋「Hami Video」用189元價格購買Hami Video運動館30天好禮即享券。OPEN POINT目前可用180點數兌換運動館30天。
❗電視直播：緯來體育台、東森新聞台
❗中華電信MOD：愛爾達體育台
❗網路直播：Hami Video、ELTA.tv
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臺北市政府體育局將於11月23、24日在北市府大樓一樓中庭架設250吋的LED大螢幕，直播臺日大戰及最終決賽，由蔣萬安市長與味全龍隊啦啦隊女孩們陪同全民繼續為中華隊加油，現場也會免費發放限量加油棒、小國旗及國旗紋身貼紙等應援小物。
❗11月23日18:00開打的「臺日大戰」將於16:30開放入場，當天將有「小龍女」啦啦隊女孩琪琪、馬妹、蘿拉、心璇到場與球迷們一同應援。
❗11月24日最終決賽，視賽況而定，11:00季軍賽，09:30開放進場；18:00冠軍賽，16：30開放進場。「小龍女」啦啦隊女孩琪琪、賴可、星岑、芮妮接力為中華隊加油。
🟡新北市：歡樂耶誕城 (活動相關資訊連結請點)
11/23、11/24在歡樂耶誕城舉辦直播派對，現場六面巨型LED大螢幕(含轉運站)同步放送，由熱血主持阿努，專業應援團、啦啦隊女孩檸檬、丹丹、慈妹等合力帶領，打造東京巨蛋第二現場。體育局預告，中華隊若奪得前三名，新北市將推出免費活動包含棒球課程、球員密技養成體驗、運動中心體適能、游泳免費及富邦悍將棒球隊新球季首場賽事限量免費入場等，另外，線上應援留言分享助攻中華隊，還可抽台北到東京雙人來回機票，各項十二強棒球賽直播派對詳細資訊請密切注意「新北運動聚點粉絲團」。
🟡桃園：市府府前廣場 (活動相關資訊連結請點)
11月23日晚間6時於桃園市府府前廣場舉辦中華隊對戰日本隊戶外直播派對，11/24也會轉播台灣出賽的賽事。
🟡新竹縣立體育館 (活動相關資訊連結請點)
11/23、11/24在新竹縣立體育館舉辦直播派對，邀請慕獅女孩Muse Girls一起看比賽，週六(23日)賽事晚間6時開打，預計下午4時開放民眾免費入場。市府表示，新竹縣立體育館球場中央正上方巨幅大螢幕，面向四面觀眾席，可以給球迷優質的看球體驗，周邊有停車場、Youbike、公車站點等，歡迎民眾搭乘大眾運輸工具前來，
🟡宜蘭縣：宜蘭運動公園及羅東運動公園 (活動相關資訊連結請點)
11/23、11/24分別於宜蘭運動公園及羅東運動公園光電球場同步舉辦世界棒球12強賽戶外實況轉播中，球迷可透過300吋大型電視牆一同為中華隊加油。
🟡台中：府前廣場 (活動相關資訊連結請點)
11/23、11/24在台中府前廣場辦理賽事直播，邀民眾一起到場觀看1300吋大螢幕直播世界頂級棒球賽事。建議搭乘捷運或臺灣大道專用道公車於「市政府站」下車，或搭乘其他行經市政大樓周邊的公車，也可利用公共自行車iBike前往。
🟡嘉義市：中正公園 (活動相關資訊連結請點)
11/23、11/24 嘉義市政府特別規劃在中正公園辦理戶外轉播活動，歡迎球迷朋友穿上紅藍白應援。11/24賽事時間會在「勇媽阿惠- 黃敏惠」臉書粉絲專頁公佈。
🟡嘉義縣：大林萬國戲院 (活動相關資訊連結請點)
嘉義縣由民間在萬國戲院自辦，11/23、11/24 兩天台灣賽事都會轉播，同時現場將供應免費爆米花、熱茶飲品及豆花點心讓前來應援的民眾享用。
🟡台南：永華國民運動中心廣場 (活動相關資訊連結請點)
11/23下午6時、11月24日上午11時或下午6時，視中華隊出賽場次轉播，將於永華國民運動中心廣場進行直播。
🟡高雄：衛武營國家藝術文化中心榕樹廣場 東南側平台 (活動相關資訊連結請點)
11/23下午6時、11月24日上午11時或下午6時，視中華隊出賽場次轉播。
🟡屏東：西市場 (活動相關資訊連結請點)
屏東縣政府將在屏東西市場辦理台灣隊賽事轉播活動，現場設有300吋大螢幕，完整轉播台灣出賽場次，11/23複賽以及11/24決賽場次都會舉行轉播。
👉電視、網路直播
2024年世界棒球12強賽中華隊創造歷史新紀錄闖進4強，將與日本、美國、委內瑞拉在東京爭奪冠軍。中華隊今（23）日將出戰日本隊，預計會在台灣時間18:00開戰。這次東京賽事中華電信Hami Video「沒有免費觀看」計畫，除了Hami Video自家的120天方案399元之外，如果是一日球迷，可以用少少的錢解鎖觀看，LINE禮物搜尋「Hami Video」用189元價格購買Hami Video運動館30天好禮即享券。OPEN POINT目前可用180點數兌換運動館30天。
❗電視直播：緯來體育台、東森新聞台
❗中華電信MOD：愛爾達體育台
❗網路直播：Hami Video、ELTA.tv
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