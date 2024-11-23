中華隊今年世界12強棒球賽完美發揮，接連擊敗韓國、多明尼加、澳洲、古巴等世界一級棒球強權，以4勝1負佳績成功進軍日本東京，昨（22）日對決強國美國，終場以8:2擊敗美國，這也是臺灣4強複賽的首場勝利，振奮人心。今（23）日晚間18:00將舉辦關鍵戰役「台日大戰」，還有機會挑戰冠軍賽。週日（24日）將依中華隊戰果而定，官方預計賽程，11/24 11:00舉辦季軍戰，晚間18:00為冠軍賽。《NOWnews》整理全台11縣市有舉辦大螢幕直播派對的現場，球迷們不能到東京，也能在台灣展現強力「臺式應援」。

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▲臺北市政府體育局將於11月23、24日在北市府大樓一樓中庭架設250吋的LED大螢幕，直播臺日大戰及最終決賽，蔣萬安市長和味全龍隊啦啦隊女孩們會一同到現場應援。（圖／翻攝台北運動吧臉書）
▲臺北市政府體育局今明兩天在北市府大樓一樓中庭架直播臺日大戰及最終決賽，蔣萬安市長和味全龍隊啦啦隊女孩們會一同到現場應援。（圖／翻攝台北運動吧臉書）
🟡台北：北市府大樓一樓中庭 (活動相關資訊連結請點)
臺北市政府體育局將於11月23、24日在北市府大樓一樓中庭架設250吋的LED大螢幕，直播臺日大戰及最終決賽，由蔣萬安市長與味全龍隊啦啦隊女孩們陪同全民繼續為中華隊加油，現場也會免費發放限量加油棒、小國旗及國旗紋身貼紙等應援小物。
❗11月23日18:00開打的「臺日大戰」將於16:30開放入場，當天將有「小龍女」啦啦隊女孩琪琪、馬妹、蘿拉、心璇到場與球迷們一同應援。
❗11月24日最終決賽，視賽況而定，11:00季軍賽，09:30開放進場；18:00冠軍賽，16：30開放進場。「小龍女」啦啦隊女孩琪琪、賴可、星岑、芮妮接力為中華隊加油。

🟡新北市：歡樂耶誕城 (活動相關資訊連結請點)
11/23、11/24在歡樂耶誕城舉辦直播派對，現場六面巨型LED大螢幕(含轉運站)同步放送，由熱血主持阿努，專業應援團、啦啦隊女孩檸檬、丹丹、慈妹等合力帶領，打造東京巨蛋第二現場。體育局預告，中華隊若奪得前三名，新北市將推出免費活動包含棒球課程、球員密技養成體驗、運動中心體適能、游泳免費及富邦悍將棒球隊新球季首場賽事限量免費入場等，另外，線上應援留言分享助攻中華隊，還可抽台北到東京雙人來回機票，各項十二強棒球賽直播派對詳細資訊請密切注意「新北運動聚點粉絲團」。

🟡桃園：市府府前廣場 (活動相關資訊連結請點)
11月23日晚間6時於桃園市府府前廣場舉辦中華隊對戰日本隊戶外直播派對，11/24也會轉播台灣出賽的賽事。

🟡新竹縣立體育館 (活動相關資訊連結請點)
11/23、11/24在新竹縣立體育館舉辦直播派對，邀請慕獅女孩Muse Girls一起看比賽，週六(23日)賽事晚間6時開打，預計下午4時開放民眾免費入場。市府表示，新竹縣立體育館球場中央正上方巨幅大螢幕，面向四面觀眾席，可以給球迷優質的看球體驗，周邊有停車場、Youbike、公車站點等，歡迎民眾搭乘大眾運輸工具前來，

🟡宜蘭縣：宜蘭運動公園及羅東運動公園 (活動相關資訊連結請點)
11/23、11/24分別於宜蘭運動公園及羅東運動公園光電球場同步舉辦世界棒球12強賽戶外實況轉播中，球迷可透過300吋大型電視牆一同為中華隊加油。

🟡台中：府前廣場 (活動相關資訊連結請點)
11/23、11/24在台中府前廣場辦理賽事直播，邀民眾一起到場觀看1300吋大螢幕直播世界頂級棒球賽事。建議搭乘捷運或臺灣大道專用道公車於「市政府站」下車，或搭乘其他行經市政大樓周邊的公車，也可利用公共自行車iBike前往。

🟡嘉義市：中正公園 (活動相關資訊連結請點)
11/23、11/24 嘉義市政府特別規劃在中正公園辦理戶外轉播活動，歡迎球迷朋友穿上紅藍白應援。11/24賽事時間會在「勇媽阿惠- 黃敏惠」臉書粉絲專頁公佈。

🟡嘉義縣：大林萬國戲院 (活動相關資訊連結請點)
嘉義縣由民間在萬國戲院自辦，11/23、11/24 兩天台灣賽事都會轉播，同時現場將供應免費爆米花、熱茶飲品及豆花點心讓前來應援的民眾享用。

🟡台南：永華國民運動中心廣場 (活動相關資訊連結請點)
11/23下午6時、11月24日上午11時或下午6時，視中華隊出賽場次轉播，將於永華國民運動中心廣場進行直播。

🟡高雄：衛武營國家藝術文化中心榕樹廣場 東南側平台 (活動相關資訊連結請點)
11/23下午6時、11月24日上午11時或下午6時，視中華隊出賽場次轉播。

🟡屏東：西市場 (活動相關資訊連結請點)
屏東縣政府將在屏東西市場辦理台灣隊賽事轉播活動，現場設有300吋大螢幕，完整轉播台灣出賽場次，11/23複賽以及11/24決賽場次都會舉行轉播。

▲屏東縣政府在屏東西市場設有300吋大螢幕，完整轉播台灣出賽場次。(圖／翻攝周春米臉書)
▲屏東縣政府在屏東西市場設有300吋大螢幕，完整轉播台灣出賽場次。(圖／翻攝周春米臉書)
👉電視、網路直播
2024年世界棒球12強賽中華隊創造歷史新紀錄闖進4強，將與日本、美國、委內瑞拉在東京爭奪冠軍。中華隊今（23）日將出戰日本隊，預計會在台灣時間18:00開戰。這次東京賽事中華電信Hami Video「沒有免費觀看」計畫，除了Hami Video自家的120天方案399元之外，如果是一日球迷，可以用少少的錢解鎖觀看，LINE禮物搜尋「Hami Video」用189元價格購買Hami Video運動館30天好禮即享券。OPEN POINT目前可用180點數兌換運動館30天。

電視直播：緯來體育台、東森新聞台
中華電信MOD：愛爾達體育台
網路直播Hami VideoELTA.tv

▲一表看12強棒球11/23、11/24 台戶外大螢幕轉播場地。（圖／記者徐銘穗製圖）
▲一表看完12強棒球11/23、11/24 台戶外大螢幕轉播場地。（圖／記者徐銘穗製圖）

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