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勞動部勞動力發展署北分署發生職場霸凌案，引發社會關注，行政院長卓榮泰指示各部會首長強化機制保護部會人員，環境部長彭啓明今（22）日表示，已發公開信告知同仁，若遇到霸凌事件，可以直接寄信到部長特別信箱，會由他「親自來看」，同時環境部也成立霸凌處理小組同步進行，現正檢討關懷機制等。彭啓明表示，他來自於民間，私人企業在晚間傳LINE訊息都算加班，但公務機關沒有此限制，他上任後就很不習慣，因此後來他主動指示，如果晚上傳LINE訊息，都必須加註是要「上班時間處理」或是「直接處理」等，後來人員反映也很好，若在非上班時間處理公務，也必須列為專案加班，讓加班明確化。彭啓明也說，在勞動部霸凌案發生後，他昨天已經發公開信，提醒同仁若遇到霸凌事件，可以寄信到部長特別信箱，他會「親自來看」，環境部也成立霸凌處理小組同步進行、檢討關懷同仁機制，希望讓主管同仁有更好的互動。彭啓明強調，雖然公務人員並不適用勞基法，但他希望給同仁多一點保障，環境部的目標，也希望能讓公務機關的人員，與很多的幸福企業一樣，能有更好的生活。