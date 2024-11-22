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▲今（22）日在12強賽超級循環賽第2戰，我國一吐怨氣，再度過緊張的前3局後，終於得分，並在第7局靠著江坤宇的三壘安打一口氣打進5分，鎖定勝局。中華隊這一場「ALL IN」毫無保留，為晉級而戰。（圖／葉政勳攝）

▲這個「金手角」手勢在德州撲克中代表的是「ALL IN」，正是由張政禹想出來的自嘲激勵手勢，希望帶動全隊毫無保留去拚。（圖／葉政勳攝）

▲世界棒球12強中華隊先發投手郭俊麟面對澳洲3.2局飆5k，比出六的手勢。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.17）

2024年世界棒球12強賽，中華隊今（22）日在超級循環賽擊潰美國，中華隊選手每次上壘後，比出手勢形成一個「金三角」，已成為賽場上的招牌動作。這一手勢的創意來自游擊手張政禹，其背後寓意著「全力以赴」的精神。過去張政禹曾因為打德州撲克，遭到球團懲處，他也深刻反省，並坦然接受過去的錯誤。本屆入選12強賽國手，雖然受到質疑，但他也用表現證明，「不是來玩的!」張政禹今天再度先發守三壘，埋伏在第9棒，4局上夯出右外野長打，送回中華隊第1分，也終結球隊的得分荒，非常關鍵。投手郭俊麟在對澳洲的關鍵戰中，比出「666」手勢成為賽場亮點，他在飆出5次三振後比出這一手勢，象徵對自己穩定表現的肯定。郭俊麟解釋道：郭俊麟原本並未入選中華隊28人名單，但在最後遞補入隊，並憑藉穩定的表現證明了自己。他表示：「這是我能證明自己的時候，希望帶著學弟們一起向東京邁進。」張政禹的「全力以赴」，郭俊麟的「骰到6」，都體現了中華隊的團結與拼搏精神。