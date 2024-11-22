2024年世界棒球12強賽，中華隊今（22）日在超級循環賽擊潰美國，選手們在賽場上用「金三角」與「666」手勢慶賀，也成為本屆賽事的經典畫面，而其來源出自於郭俊麟和張政禹的「自嘲」，意外掀起風潮。
中華隊選手每次上壘後，比出手勢形成一個「金三角」，已成為賽場上的招牌動作。這一手勢的創意來自游擊手張政禹，其背後寓意著「全力以赴」的精神。
張政禹透露，「金三角」手勢靈感來自德州撲克中代表「All In」（全壓）的動作，意指毫不保留、全力以赴的態度。
過去張政禹曾因為打德州撲克，遭到球團懲處，他也深刻反省，並坦然接受過去的錯誤。本屆入選12強賽國手，雖然受到質疑，但他也用表現證明，「不是來玩的!」
張政禹今天再度先發守三壘，埋伏在第9棒，4局上夯出右外野長打，送回中華隊第1分，也終結球隊的得分荒，非常關鍵。
666手勢：骰子型投手的自嘲與幽默
投手郭俊麟在對澳洲的關鍵戰中，比出「666」手勢成為賽場亮點，他在飆出5次三振後比出這一手勢，象徵對自己穩定表現的肯定。
郭俊麟解釋道：「比出666是因為覺得這場內容還不錯，雖然沒有全骰到6，但也有骰到5吧。」他以幽默的方式面對球迷對他「骰子型投手」的戲稱，展現自信與輕鬆心態。
郭俊麟原本並未入選中華隊28人名單，但在最後遞補入隊，並憑藉穩定的表現證明了自己。他表示：「這是我能證明自己的時候，希望帶著學弟們一起向東京邁進。」
手勢背後的團隊精神
「金三角」與「666」手勢，不僅成為中華隊12強賽的經典畫面，更反映了選手們在場上彼此激勵的精神。張政禹的「全力以赴」，郭俊麟的「骰到6」，都體現了中華隊的團結與拼搏精神。
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張政禹透露，「金三角」手勢靈感來自德州撲克中代表「All In」（全壓）的動作，意指毫不保留、全力以赴的態度。
過去張政禹曾因為打德州撲克，遭到球團懲處，他也深刻反省，並坦然接受過去的錯誤。本屆入選12強賽國手，雖然受到質疑，但他也用表現證明，「不是來玩的!」
張政禹今天再度先發守三壘，埋伏在第9棒，4局上夯出右外野長打，送回中華隊第1分，也終結球隊的得分荒，非常關鍵。
666手勢：骰子型投手的自嘲與幽默
投手郭俊麟在對澳洲的關鍵戰中，比出「666」手勢成為賽場亮點，他在飆出5次三振後比出這一手勢，象徵對自己穩定表現的肯定。
郭俊麟解釋道：「比出666是因為覺得這場內容還不錯，雖然沒有全骰到6，但也有骰到5吧。」他以幽默的方式面對球迷對他「骰子型投手」的戲稱，展現自信與輕鬆心態。
郭俊麟原本並未入選中華隊28人名單，但在最後遞補入隊，並憑藉穩定的表現證明了自己。他表示：「這是我能證明自己的時候，希望帶著學弟們一起向東京邁進。」
手勢背後的團隊精神
「金三角」與「666」手勢，不僅成為中華隊12強賽的經典畫面，更反映了選手們在場上彼此激勵的精神。張政禹的「全力以赴」，郭俊麟的「骰到6」，都體現了中華隊的團結與拼搏精神。
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