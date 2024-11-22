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▲▼「金三角」手勢是由張政禹所發起，在德州撲克裡代表「ALL IN」，希望能帶動全隊毫無保留去拚搏，鼓舞球隊士氣。（圖／記者葉政勳攝）

▲世界棒球12強賽，台灣對決美國，七局上滿壘，江坤宇敲出中外野長打清壘，幫助中華隊擴大領先。（圖／記者葉政勳攝）

2024世界12強棒球賽今（22）日由中華隊出戰美國，最終中華隊成功以8：2成績輾壓美國隊，讓全台球迷嗨爆。不過，就有觀看賽事轉播的網友好奇，中華隊球員每次上壘都會比出「三角形」手勢，到底背後代表什麼意思？不少球迷也發揮創意瘋猜「御飯糰好吃喔」、「光明會保佑」等答案，其實解答是張政禹所發起的「金三角」手勢，在德州撲克裡代表「ALL IN」，鼓勵中華隊在球場上毫無保留去拚搏。一名網友在Threads上發文，並曬出吉力吉撈·鞏冠在賽中雙手舉高比出「三角形」的模樣，好奇問：「每次只要有人上壘，就會看到這個手勢！到底是什麼意思？真的好想知道，求解！」貼文一出，許多人也紛紛留言瘋猜，「我也想說為什麼比御飯糰，是要和WBC日本隊的轉胡椒罐一較高下嗎」、「御飯糰好吃喔，三角的別買錯」、「光明會保佑」、「玉山浮出太平洋，讓世界看見台灣的意思」、「我都以為是比愛心」。事實上，這是中華隊慶祝勝利的獨特手勢，與上一次全隊「手指天」不同，此次只要中華隊球員上壘後都會比出三角形手勢。根據《ETtoday新聞雲》報導，這個「金三角」手勢是由張政禹所發起，在德州撲克裡代表「ALL IN」，希望能帶動全隊毫無保留去拚搏，鼓舞球隊士氣。而今日在12強台美大戰中，正巧是由張政禹敲回團隊第一分，可說是十分激勵人心。中華隊今日對戰美國，林家正在4局上敲安上二壘後，張政禹巧碰出右外野的飛球，形成安打，送回二壘上的林家正，替中華隊破蛋，接著陳晨威也接力敲出直擊全壘打牆上的強勁安打，讓中華隊攻下第2分。在5局上潘傑楷夯出中外野陽春砲，幫助中華隊持續領先；七局台灣靠安打和保送攻佔滿壘，江坤宇一棒掃出中外野清壘長打，岳東華再補上安打，單局5安狂攻下5分，最終中華隊以8：2力克美國，拿下複賽首勝，讓台灣球迷振奮不已。