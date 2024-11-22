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近期市場傳出美國星巴克考慮出售中國星巴克部分股權，對此，財信傳媒董事長謝金河今（22）日指出，統一集團董事長羅智先在2017年先把5成中國星巴克股權賣給美國星巴克，「如今看來真是一筆神交易」。謝金河以「當年那一筆神交易：台灣星巴克與中國星巴克」為題撰文指出，彭博資訊爆料美國星巴克考慮出售中國業務部分股權，引入中國策略夥伴。而此時出售股權與中國市場受到瑞幸和庫迪挾擊，前者一杯咖啡殺到9.9人民幣，星巴克堅守30元人民幣，再加上中國內需不振，「星巴克看起來正在準備退場機制」。謝金河表示，中國星巴克釋出股權一事，讓他想起羅智先與美國星巴克的一筆神交易，2017年中，台灣統一將50%中國上海星巴克股權賣給美國星巴克，持有20%的統一集團收到160.43億元，持有30%的統一超商則是收到240.65億元。同時，統一集團向美國星巴克購買台灣星巴克50%股權，支付21.69億元，統一超商則是支付32.54億元，此筆交易為統一集團帶入334.5億元現金入帳。謝金河指出，2017年是中國經濟最鼎盛的時期，當年中國從「大國崛起」一直喊到「厲害了，我的國！」，接著彎道超車，中國製造2025年再加上一帶一路，唱旺中國呼聲不絕於耳。而2016年上海業績佔全球星巴克8.8%，台灣只有1.7%，上海單店收入28萬人民幣，台灣只有7.7萬台幣。也就是說，統一集團將生金蛋的金雞中國上海星巴克賣掉，換回來的是大家不看好、看似醜小鴨的台灣業務，使得台灣多數媒體都悲觀看待此筆交易，更認為統一集團的經營階層頭腦有問題，但是現在看來是神交易。謝金河表示，台灣星巴克去年創造149.8億元營收，統一超商自創的City Coffee也帶進170億元營收，雙品牌形成雙贏。反觀上海星巴克因瑞幸、庫迪以一杯9.9人民幣低價挾殺，其中，瑞幸去年營收249億人民幣，成長87%，相較上海星巴克營收31.6億美元，可說是慘輸。謝金河表示，從上海星巴克的例子來看，「這也是中國殺戮的受害者」，這些年星巴克股價陷入停滯，也與中國星巴克業務陷入瓶頸有關。反而台灣星巴克為統一帶來很大的助力，股價最高還達到92.8元，市值逼近5000億元，統一超商也是近3000億元，這筆神交易為統一集團帶來不小助力。