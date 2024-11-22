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22日清晨，國道1號北上三義路段，發生自小客車追撞廂型車事故，共造成3人受傷送醫。離奇的是，27歲陳姓男子自稱是廂型車駕駛，但同車的另1人，卻不明原因未停留在現場，詳細車禍經過還需進一步釐清。據了解，今天清晨6時許，國道1號北向153.6公里、苗栗三義路段，一台廂型車於內側車道，遭後方自小客車碰撞，警消獲報趕抵，小客車駕駛44歲許姓男子、乘客沈姓女子、及廂型車陳姓男子輕傷送醫。警方指出，陳男自稱廂型車駕駛，但同車的另1人卻未停留於現場，後續將積極追查聯繫到案說明，相關肇事經過等仍待調查釐清。警方也呼籲，開車應隨時注意前方動態，汽車在行駛途中，因機件故障或其他緊急情況，無法繼續行駛時，應滑離車道，在路肩停車待援，並在故障車輛後方50至100公尺設置故障標誌警示；若車輛無法滑離車道，應立即開啟危險警示燈。