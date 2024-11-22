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中華隊今（22）日在2024第三屆WBSC世界12強賽超級循環賽第2戰，投打皆有優異發揮，終場以8：2大勝美國，拿下四強首勝。今天我國淨勝美國6分，攻下8分也創對戰新高。而讓人詫異地是，賽前就有球迷精準「算出」今天會贏6分，也吸引不少人朝聖。昨天的比賽，中華隊以0：2不敵委內瑞拉吞下超級循環賽首敗，隨後日本以9：1大勝美國拿下首勝。因此21日的賽程結束後，戰績為委內瑞拉、日本1勝0敗，中華隊、美國0勝1敗。今天的比賽前半段打得很緊張，中華隊在第4局才靠著張政禹的安打「破蛋」，之後潘傑楷也開轟，不過美國隊一直緊追在後。直到第7局我國一口氣靠著江坤宇一棒清壘的三壘安打、該局灌進5分，才將比賽定調，終場以8：2贏球。不過實際上，賽前就已經有球迷朋友用「神奇算式」算出這一場比賽球隊的勝分，他在文中寫道：小組賽中華隊1：3輸日本，而昨天美國1：9輸日本，兩隊比賽之間的分差（9-6）相減為6，因此今天中華隊應該可以贏6分。而今天果然就是贏6分，雖然這其中的毫無邏輯，但還是有不少網友對此神預測圍觀道：「你是看完比數做時光機回去打文章喔？」、「朝聖」、「時光機不是這樣讓你用的好嗎？」