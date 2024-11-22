我是廣告 請繼續往下閱讀

勞動部勞動力發展署北分署，1名39歲的吳姓同仁本月初，疑似因遭到分署長謝宜容職場霸凌，在辦公室輕生，案件持續延燒；民進黨立委林淑芬今（22）日表示，謝宜容和直屬長官蔡孟良、次長許傳盛、前勞動部長許銘春3人，整團常一起吃喝玩樂，而謝宜容的囂張，就是他們寵出來的。林淑芬直言，謝宜容是靠她的直屬長官蔡孟良、與她交情好的次長許傳盛、許銘春這3個人，才會囂張跋扈慣了，，謝宜容就是上述這3人寵出來的，之所以官箴敗壞，是因為一夥人平常吃喝玩樂，「就是整團的」，但出事後大家相互切割，還把責任推給前次長王安邦。林淑芬認為，責任丟給王安邦不公平，正規內部職場霸凌程序被壟斷、吃案、壓下，何佩珊本來可以客觀公正的調查，卻把行政調查主導業務交給跟謝宜容交情最好的許傳盛當召集人，還寫了偏頗、袒護謝宜容的報告，好讓謝宜容拿這份行政調查報告倒打勞動部一耙，「這就是何佩珊最不應該做的事情，她沒有能力把關、也搞不清楚，還讓許傳盛這夥人繼續包庇謝宜容，非常可惡」。林淑芬表示，謝宜容是相當「心性高傲」的人，對遭爆霸凌覺得被背叛；她特別關照、把資源都給友人，但如今卻被許銘春切割，「可事實上許銘春非常喜歡帶部屬吃飯、喝酒，這大家都知道」，現在出事了，許銘春就切割謝宜容，謝宜容心裡情何以堪？