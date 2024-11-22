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日本米價居高不下，日本總務省今（22）日公布10月全國消費者物價指數，米類價格較去年同期上漲58.9％，創下日本自1971年進行米類價格調查以來的最大漲幅。由於米價水漲船高，日本丼飯連鎖店「すき家」（Sukiya）也宣布自22日起調漲部分餐點價格，這已是Sukiya在今年第二度漲價。根據《共同社》報導，日本總務省指出米價高漲除了因為2023年產的大米流通量減少之外，2024年產的新米生產成本和運輸費用上漲，這部分也被轉嫁至價格調漲上。除了米價外，電費和城市燃氣費也分別上漲了4.0％和1.8％。巧克力因原材料大幅漲價，上升了19.3％，果汁也上漲29.8％。根據《NHK》報導，丼飯連鎖店Sukiya宣布自22日起調漲部分餐點價格，招牌的牛丼飯加價介於10～50日圓，漲幅約落在2.6～6.41％。Sukiya表示，調漲餐點價格主要是因為米價飆漲。不只Sukiya，包括「Royal Holdings」，「Nichirei Foods」等日本食品業者，近期也陸續宣布調漲價格。