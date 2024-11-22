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世界棒球12強賽中華今（22）日在東京巨蛋迎戰美國隊，憑藉江坤宇在7局上的清壘三壘安打，中華隊單局攻下5分大局，最終以8：2大勝美國。然而，江坤宇在8局上遭美國投手觸身球伺候，當下怒瞪投手，讓現場氣氛一度緊張就，隊友也差點衝出休息室，球迷噓聲四起，賽後江坤宇還原當時狀況，笑說沒想過有大場面。3局上，江坤宇在滿壘情況下登場，一度敲出界外全壘打，引發全場驚呼，但最終未能建功，留下滿壘殘壘。回憶當下情景，江坤宇坦言：「那一顆球掌握得不錯，可惜是界外，當下真的有點嘔，忍不住『啊』了一聲。」7局上滿壘局面又輪到江坤宇打擊，這回他頂住壓力，敲出清壘三壘安打，幫助中華隊單局狂灌5分奠定勝基。談到這支關鍵安打，他表示：「前一次錯過機會後，教練團在場下給了很多策略和建議，我上場時已經準備好，剛好抓住那顆球，自己非常振奮，也很開心。」8局上，江坤宇被觸身球擊中腰部，引發現場球迷強烈不滿，噓聲四起，隊友更是差點衝出休息室。談及當下的情緒反應，江坤宇笑說：「當時是有點情緒，但其實我是先看計分板，想確認球速到底多快，因為球迷有幫忙噓。」至於是否有想過出現大場面，他笑說：「那時候沒想到這些啦。」中華隊擊敗美國，拿下超級循環賽重要的首勝，江坤宇表示：「美國投手群真的很強，球速都在150公里以上。」此外，江坤宇也大讚鎮守三壘的張政禹，「他表現非常棒，守備範圍很大，加上今天有關鍵安打，他今天表現100分。」