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世界棒球12強超級循環賽，中華隊今天以8：2打趴美國隊拿下首勝，並終結21年不勝紀錄，中華隊全隊敲出14支安打，總教練曾豪駒賽後透露，情蒐幫了大忙，第5局開轟的潘傑楷非常感謝打擊教練給的攻擊策略。中華隊今天不僅先發9人全員安打，替補上陣的邱智呈也有安打演出，尤其是第7局江坤宇擊出3分打點的清壘安打，引爆5分大局，全場中華隊共計14支安打，得8分，差點追平1992年奧運，中華隊對美國奪下9分的隊史紀錄。賽後曾豪駒坦言，面對美國隊這樣實力堅強的對手，一開賽就想搶分，但都沒成功，直到比賽中段，「選手有去照情蒐給的一個策略去做攻擊，最後我們得到一個好的結果。感謝選手們彼此相信，也感謝全台灣球迷的應援，還有在日本這邊球迷的應援，他們給我們的力量，讓我們爭取到這場勝利。」而敲出陽春砲的潘傑楷今天2打數2安打、獲3次保送，等於5次打擊都站上壘包，打擊率逼近4成，他感謝打擊教練彭政閔、高國輝，「隊友間的鼓勵，教練團的信任，讓我在球場上可以大膽做自己，也感謝打擊教練這邊有給些攻擊的策略，讓我在場上跟投手對決時，有更明確的想法去攻擊投手。」