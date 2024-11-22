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勞發署北分署長謝宜容遭爆職場霸凌，致一名公務員輕生，謝宜容神隱多日後，今（22）日上傳7分鐘道歉影片。資深媒體人黃揚明揪影片貓膩，表示謝沒有說「欣然接受考績會決議」，顯然會繼續上訴、打官司。黃揚明今（22）日在政論節目《新聞大白話》中表示，謝宜容拍攝的道歉影片，「一看就覺得在演戲」，滿滿都是演技又演得不好，看來並不是為了要道歉。黃揚明指出，謝宜容目前被記2大過免職並送懲戒，但有被推翻的可能性，依據公務人員懲戒法規定，若做出結論後，行政部分2大過免職就不算數；若懲戒法認定最後只能記過1次，謝就能回任公務員，就沒有免職問題。黃揚明坦言，謝宜容是高職等高官，非常清楚這些規定，為了保護退休金、公務員資格，「她已經決定要奮戰到底。」針對謝宜容在道歉影片中稱，自己會深切檢討、配合調查、承擔責任等說法，黃揚明分析道，謝沒有說「欣然接受考績會決議」，顯然會繼續上訴、會申訴並打後續的官司。