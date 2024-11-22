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國立清華大學自2016年合併新竹教育大學後，再傳出整併私校中華大學。對此，教育部回應表示，目前本部尚未收到兩校申請合併計劃書。另報導中提及兩校將參考臺科大與華夏科大整併模式提出規劃，後續兩校如完成校內程序向教育部提出具體方案，在確保學生及教職員權益下，本部也將比照臺科大與華夏科大整併模式給予協助。清華大學昨（21）日傳出將整併中華大學，洽談在該校設立半導體學院，此消息一出引發熱議。清華大學高為元澄清表示，兩校討論盼透過合作，提供更多人才培育機會與產官學合作平台。看中該校也是因為其鄰近竹科，國外有很多大學也有這種「科學園」的產學合作，例如進駐新創公司或是與現有企業合作、培育人才。並強調與中華大學討論的是整併模式，與合併或合校不一樣，比如台科大與華夏是整併案，華夏學生畢業後，學校才是完全挪給台科大管理發揮，「差1個字差滿多的」。中華大學校長劉維琪也證實，很久之前就討論與清大的合作，直到最近了解清大半導體研究院需求，很需要土地、空間來建大樓，董事會了解後，覺得可以共襄盛舉。並表示，與其被迫退場，不如在學校財務狀況還健康情況下，掌握主動權退場。最快在1年內完成合校計劃書，並於114學年度停招。針對清華大學與中華大學整併議題，教育部表示，雖尚未收到兩校申請整併計劃書，蛋後續兩校如完成校內程序向教育部提出具體方案，在確保學生及教職員權益下，本部也將比照臺科大與華夏科大整併模式給予協助。